https://ria.ru/20240229/vklad-1930102142.html
Раскрыты плюсы и минусы новых вкладов с плавающей ставкой
Раскрыты плюсы и минусы новых вкладов с плавающей ставкой - РИА Новости, 29.02.2024
Раскрыты плюсы и минусы новых вкладов с плавающей ставкой
Главное достоинство вклада с плавающей доходностью, привязанной к ставке Банка России – удобство для состоятельных вкладчиков, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T02:15
2024-02-29T02:15
2024-02-29T02:15
экономика
николай кузнецов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_1c756ed2b321f6a14ed68fb1ac8473a7.jpg
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Главное достоинство вклада с плавающей доходностью, привязанной к ставке Банка России – удобство для состоятельных вкладчиков, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.В отличие от вкладов с фиксированной доходностью, их не приходится закрывать, чтобы открыть депозит на новых условиях — ставка по ним следует за ключевой ставкой регулятора. Это удобно клиентам, не желающим следить за банковскими предложениями."Правда, скорее всего, совокупная доходность такого вклада будет ниже, чем может дать "ручное управление”, — считает Кузнецов.Иными словами, вкладчикам придется или тратить время для достижения чуть большей доходности, или согласиться на чуть меньший доход, но заниматься другими делами. Выбирать такие вклады, скорее всего, будут состоятельные клиенты, привыкшие ценить время и удобство больше, чем деньги, заключил он.
https://ria.ru/20240201/uslugi-1924695011.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_0e5fc5e5cd381cf80ba978e282133c80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, николай кузнецов, россия
Экономика, Николай Кузнецов, Россия
Раскрыты плюсы и минусы новых вкладов с плавающей ставкой
Экономист Кузнецов: плавающая ставка удобна для состоятельных вкладчиков
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости.
Главное достоинство вклада с плавающей доходностью, привязанной к ставке Банка России – удобство для состоятельных вкладчиков, рассказал в интервью
агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.
В отличие от вкладов с фиксированной доходностью, их не приходится закрывать, чтобы открыть депозит на новых условиях — ставка по ним следует за ключевой ставкой регулятора. Это удобно клиентам, не желающим следить за банковскими предложениями.
"Правда, скорее всего, совокупная доходность такого вклада будет ниже, чем может дать "ручное управление”, — считает Кузнецов.
Иными словами, вкладчикам придется или тратить время для достижения чуть большей доходности, или согласиться на чуть меньший доход, но заниматься другими делами. Выбирать такие вклады, скорее всего, будут состоятельные клиенты, привыкшие ценить время и удобство больше, чем деньги, заключил он.
Экономист назвал рискованные услуги, которые банки маскируют под вклады