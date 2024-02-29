https://ria.ru/20240229/vklad-1930102142.html

Раскрыты плюсы и минусы новых вкладов с плавающей ставкой

Раскрыты плюсы и минусы новых вкладов с плавающей ставкой - РИА Новости, 29.02.2024

Раскрыты плюсы и минусы новых вкладов с плавающей ставкой

Главное достоинство вклада с плавающей доходностью, привязанной к ставке Банка России – удобство для состоятельных вкладчиков, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T02:15

2024-02-29T02:15

2024-02-29T02:15

экономика

николай кузнецов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_1c756ed2b321f6a14ed68fb1ac8473a7.jpg

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Главное достоинство вклада с плавающей доходностью, привязанной к ставке Банка России – удобство для состоятельных вкладчиков, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.В отличие от вкладов с фиксированной доходностью, их не приходится закрывать, чтобы открыть депозит на новых условиях — ставка по ним следует за ключевой ставкой регулятора. Это удобно клиентам, не желающим следить за банковскими предложениями."Правда, скорее всего, совокупная доходность такого вклада будет ниже, чем может дать "ручное управление”, — считает Кузнецов.Иными словами, вкладчикам придется или тратить время для достижения чуть большей доходности, или согласиться на чуть меньший доход, но заниматься другими делами. Выбирать такие вклады, скорее всего, будут состоятельные клиенты, привыкшие ценить время и удобство больше, чем деньги, заключил он.

https://ria.ru/20240201/uslugi-1924695011.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, николай кузнецов, россия