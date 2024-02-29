https://ria.ru/20240229/vds-1930285906.html

Путин поручил увеличить ВДС в обрабатывающей промышленности

Путин поручил увеличить ВДС в обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 29.02.2024

Путин поручил увеличить ВДС в обрабатывающей промышленности

Уровень валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности России к 2030 году должен вырасти как минимум на 40% к 2022 году, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:50

2024-02-29T15:50

2024-02-29T15:50

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Уровень валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности России к 2030 году должен вырасти как минимум на 40% к 2022 году, заявил президент РФ Владимир Путин. "В предстоящие шесть лет уровень валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности должен увеличиться не менее чем на 40% по сравнению с 2022 годом", - заявил президент во время послания Федеральному собранию РФ. Он подчеркнул, что "такое форсированное индустриальное развитие означает создание тысяч новых производств, современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест". В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации. Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, экономика, россия