https://ria.ru/20240229/valyuta-1930120451.html

Белоусов обсудил с бизнесом продажу валютной выручки

Белоусов обсудил с бизнесом продажу валютной выручки - РИА Новости, 29.02.2024

Белоусов обсудил с бизнесом продажу валютной выручки

Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел встречу с представителями РСПП, компаний-экспортеров и отдельных ведомств по реализации механизма продажи валютной... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T08:45

2024-02-29T08:45

2024-02-29T10:26

экономика

россия

андрей белоусов

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел встречу с представителями РСПП, компаний-экспортеров и отдельных ведомств по реализации механизма продажи валютной выручки, сообщил представитель чиновника.Участники совещания обменялись мнениями, представители крупнейших экспортеров рассказали о своем опыте."Введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность", — отметили в аппарате Белоусова.Подчеркивается, что перед правительством стоит задача обеспечить фондирование импорта. Озвученные вопросы взяли в работу, взаимодействие с экспортерами продолжится.Владимир Путин в минувшем октябре подписал указ, обязывающий некоторые компании в течение шести месяцев возвращать валютную выручку и продавать ее на российском рынке. Эти экспортеры также должны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг графики покупки и продажи валюты.В конце января Белоусов сообщил, что правительство будет просить продлить действие указа до конца года. Власти положительно оценили эффективность этой меры.

https://ria.ru/20231013/protsent-1902594679.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, андрей белоусов, российский союз промышленников и предпринимателей