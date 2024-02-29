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Белоусов обсудил с бизнесом продажу валютной выручки - РИА Новости, 29.02.2024
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08:45 29.02.2024 (обновлено: 10:26 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/valyuta-1930120451.html
Белоусов обсудил с бизнесом продажу валютной выручки
Белоусов обсудил с бизнесом продажу валютной выручки - РИА Новости, 29.02.2024
Белоусов обсудил с бизнесом продажу валютной выручки
Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел встречу с представителями РСПП, компаний-экспортеров и отдельных ведомств по реализации механизма продажи валютной... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T08:45
2024-02-29T10:26
экономика
россия
андрей белоусов
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел встречу с представителями РСПП, компаний-экспортеров и отдельных ведомств по реализации механизма продажи валютной выручки, сообщил представитель чиновника.Участники совещания обменялись мнениями, представители крупнейших экспортеров рассказали о своем опыте."Введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность", — отметили в аппарате Белоусова.Подчеркивается, что перед правительством стоит задача обеспечить фондирование импорта. Озвученные вопросы взяли в работу, взаимодействие с экспортерами продолжится.Владимир Путин в минувшем октябре подписал указ, обязывающий некоторые компании в течение шести месяцев возвращать валютную выручку и продавать ее на российском рынке. Эти экспортеры также должны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг графики покупки и продажи валюты.В конце января Белоусов сообщил, что правительство будет просить продлить действие указа до конца года. Власти положительно оценили эффективность этой меры.
https://ria.ru/20231013/protsent-1902594679.html
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экономика, россия, андрей белоусов, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Российский союз промышленников и предпринимателей
Белоусов обсудил с бизнесом продажу валютной выручки

Белоусов: меры по продаже валютной выручки доказали эффективность

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел встречу с представителями РСПП, компаний-экспортеров и отдельных ведомств по реализации механизма продажи валютной выручки, сообщил представитель чиновника.
Участники совещания обменялись мнениями, представители крупнейших экспортеров рассказали о своем опыте.
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Российских экспортеров обязали продавать не менее 80% валютной выручки
13 октября 2023, 16:40
"Введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность", — отметили в аппарате Белоусова.
Подчеркивается, что перед правительством стоит задача обеспечить фондирование импорта. Озвученные вопросы взяли в работу, взаимодействие с экспортерами продолжится.
Владимир Путин в минувшем октябре подписал указ, обязывающий некоторые компании в течение шести месяцев возвращать валютную выручку и продавать ее на российском рынке. Эти экспортеры также должны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг графики покупки и продажи валюты.
В конце января Белоусов сообщил, что правительство будет просить продлить действие указа до конца года. Власти положительно оценили эффективность этой меры.
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ЭкономикаРоссияАндрей БелоусовРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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