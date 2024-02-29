https://ria.ru/20240229/uralsib-1930125377.html
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "КИВИ банка"
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "КИВИ банка" - РИА Новости, 29.02.2024
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "КИВИ банка"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам "Киви банка" через "Уралсиб", сообщило агентство. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:08
2024-02-29T09:08
2024-02-29T09:13
экономика
агентство по страхованию вкладов
уралсиб (финансовая корпорация)
отзыв лицензии у киви банка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928802817_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_5851b0510ba6e5785f532b976d9ae441.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам "Киви банка" через "Уралсиб", сообщило агентство."Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о том, что 29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации "Киви банк" (АО) (г. Москва). ...Выплата страхового возмещения вкладчикам будет осуществляться... через ПАО "Банк Уралсиб", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240221/bank-1928763997.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928802817_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec8f0156c89de3e3a0b74c4486a26a86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, агентство по страхованию вкладов, уралсиб (финансовая корпорация), отзыв лицензии у киви банка
Экономика, Агентство по страхованию вкладов, Уралсиб (финансовая корпорация), Отзыв лицензии у КИВИ Банка
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "КИВИ банка"
АСВ выплатит страховое возмещение вкладчикам "КИВИ банка" через Уралсиб