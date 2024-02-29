https://ria.ru/20240229/uralsib-1930125377.html

АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "КИВИ банка"

АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "КИВИ банка" - РИА Новости, 29.02.2024

АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "КИВИ банка"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам "Киви банка" через "Уралсиб", сообщило агентство. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T09:08

2024-02-29T09:08

2024-02-29T09:13

экономика

агентство по страхованию вкладов

уралсиб (финансовая корпорация)

отзыв лицензии у киви банка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928802817_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_5851b0510ba6e5785f532b976d9ae441.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам "Киви банка" через "Уралсиб", сообщило агентство."Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о том, что 29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации "Киви банк" (АО) (г. Москва). ...Выплата страхового возмещения вкладчикам будет осуществляться... через ПАО "Банк Уралсиб", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240221/bank-1928763997.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, агентство по страхованию вкладов, уралсиб (финансовая корпорация), отзыв лицензии у киви банка