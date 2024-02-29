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АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "КИВИ банка" - РИА Новости, 29.02.2024
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09:08 29.02.2024 (обновлено: 09:13 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/uralsib-1930125377.html
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "КИВИ банка"
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "КИВИ банка" - РИА Новости, 29.02.2024
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "КИВИ банка"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам "Киви банка" через "Уралсиб", сообщило агентство. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:08
2024-02-29T09:13
экономика
агентство по страхованию вкладов
уралсиб (финансовая корпорация)
отзыв лицензии у киви банка
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам "Киви банка" через "Уралсиб", сообщило агентство."Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о том, что 29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации "Киви банк" (АО) (г. Москва). ...Выплата страхового возмещения вкладчикам будет осуществляться... через ПАО "Банк Уралсиб", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента", - говорится в сообщении.
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экономика, агентство по страхованию вкладов, уралсиб (финансовая корпорация), отзыв лицензии у киви банка
Экономика, Агентство по страхованию вкладов, Уралсиб (финансовая корпорация), Отзыв лицензии у КИВИ Банка
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "КИВИ банка"

АСВ выплатит страховое возмещение вкладчикам "КИВИ банка" через Уралсиб

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтделение банка QIWI в Москве
Отделение банка QIWI в Москве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Отделение банка QIWI в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам "Киви банка" через "Уралсиб", сообщило агентство.
«
"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о том, что 29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации "Киви банк" (АО) (г. Москва). ...Выплата страхового возмещения вкладчикам будет осуществляться... через ПАО "Банк Уралсиб", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента", - говорится в сообщении.
Центральный офис КИВИ Банка в Москве
Центробанк рассказал об участии КИВИ Банка в подозрительных операциях
21 февраля, 16:02
 
ЭкономикаАгентство по страхованию вкладовУралсиб (финансовая корпорация)Отзыв лицензии у КИВИ Банка
 
 
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