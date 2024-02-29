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В Лондоне признали наличие британских военнослужащих на Украине - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:16 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/ukraina-1930337866.html
В Лондоне признали наличие британских военнослужащих на Украине
В Лондоне признали наличие британских военнослужащих на Украине - РИА Новости, 29.02.2024
В Лондоне признали наличие британских военнослужащих на Украине
Небольшое число британских военнослужащих находятся на Украине для обеспечения защиты дипперсонала и помощи в проведении обучения ВСУ, следует из слов... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T19:16
2024-02-29T19:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Небольшое число британских военнослужащих находятся на Украине для обеспечения защиты дипперсонала и помощи в проведении обучения ВСУ, следует из слов официального представителя премьер-министра страны Риши Сунака, которые передает телеканал Sky News. "Небольшое число" британского персонала находится в стране, предоставляя дипломатическую защиту и помогая в обучении украинских вооруженных сил", – цитирует представителя телеканал. Комментируя слова президента РФ Владимира Путина об опасных действиях и заявлениях Запада во внешней политике, грозящих конфликтом с применением ядерного оружия, представитель заявил, что не ознакомился с тезисами Путина из послания Федеральному собранию, однако повторил, что Великобритания продолжает "полностью поддерживать" Украину. Ранее представитель британского премьера заявил, что Лондон не планирует "широкомасштабного размещения" войск на территории Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240229/admiral-1930321431.html
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в мире, украина, великобритания, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Вооруженные силы Украины
В Лондоне признали наличие британских военнослужащих на Украине

Sky News: британские военные на Украине охраняют дипломатов и обучают ВСУ

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Небольшое число британских военнослужащих находятся на Украине для обеспечения защиты дипперсонала и помощи в проведении обучения ВСУ, следует из слов официального представителя премьер-министра страны Риши Сунака, которые передает телеканал Sky News.
"Небольшое число" британского персонала находится в стране, предоставляя дипломатическую защиту и помогая в обучении украинских вооруженных сил", – цитирует представителя телеканал.
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Комментируя слова президента РФ Владимира Путина об опасных действиях и заявлениях Запада во внешней политике, грозящих конфликтом с применением ядерного оружия, представитель заявил, что не ознакомился с тезисами Путина из послания Федеральному собранию, однако повторил, что Великобритания продолжает "полностью поддерживать" Украину.
Ранее представитель британского премьера заявил, что Лондон не планирует "широкомасштабного размещения" войск на территории Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияВооруженные силы Украины
 
 
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