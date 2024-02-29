https://ria.ru/20240229/ukraina-1930337866.html

В Лондоне признали наличие британских военнослужащих на Украине

В Лондоне признали наличие британских военнослужащих на Украине - РИА Новости, 29.02.2024

В Лондоне признали наличие британских военнослужащих на Украине

Небольшое число британских военнослужащих находятся на Украине для обеспечения защиты дипперсонала и помощи в проведении обучения ВСУ, следует из слов... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T19:16

2024-02-29T19:16

2024-02-29T19:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Небольшое число британских военнослужащих находятся на Украине для обеспечения защиты дипперсонала и помощи в проведении обучения ВСУ, следует из слов официального представителя премьер-министра страны Риши Сунака, которые передает телеканал Sky News. "Небольшое число" британского персонала находится в стране, предоставляя дипломатическую защиту и помогая в обучении украинских вооруженных сил", – цитирует представителя телеканал. Комментируя слова президента РФ Владимира Путина об опасных действиях и заявлениях Запада во внешней политике, грозящих конфликтом с применением ядерного оружия, представитель заявил, что не ознакомился с тезисами Путина из послания Федеральному собранию, однако повторил, что Великобритания продолжает "полностью поддерживать" Украину. Ранее представитель британского премьера заявил, что Лондон не планирует "широкомасштабного размещения" войск на территории Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240229/admiral-1930321431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, великобритания, вооруженные силы украины