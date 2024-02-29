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Страны Запада уже забыли, что такое война, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 29.02.2024 (обновлено: 12:47 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/ukraina-1930186496.html
Страны Запада уже забыли, что такое война, заявил Путин
Страны Запада уже забыли, что такое война, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Страны Запада уже забыли, что такое война, заявил Путин
Страны Запада уже забыли, что такое война, они считают, что происходящее на Украине — это какие-то "мультики", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:36
2024-02-29T12:47
специальная военная операция на украине
украина
послание президента федеральному собранию —  2024 
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Страны Запада уже забыли, что такое война, они считают, что происходящее на Украине — это какие-то "мультики", заявил президент РФ Владимир Путин."Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания, они уже забыли, что такое война. Мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе. Сейчас в условиях конфликта на Украине то же самое происходит. Они (Запад — ред.) думают, что для них это всё — мультики какие-то", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
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украина, послание президента федеральному собранию —  2024 , безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Безопасность, Россия, Владимир Путин
Страны Запада уже забыли, что такое война, заявил Путин

Путин: Запад думает, что происходящее на Украине — какие-то мультики

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Страны Запада уже забыли, что такое война, они считают, что происходящее на Украине — это какие-то "мультики", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания, они уже забыли, что такое война. Мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе. Сейчас в условиях конфликта на Украине то же самое происходит. Они (Запад — ред.) думают, что для них это всё — мультики какие-то", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
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В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПослание президента Федеральному Собранию —  2024 БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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