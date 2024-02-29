https://ria.ru/20240229/ukraina-1930112340.html
На Украине заявили о невозможности запрета Telegram
На Украине заявили о невозможности запрета Telegram - РИА Новости, 29.02.2024
На Украине заявили о невозможности запрета Telegram
Руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале заявил о... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T04:36
2024-02-29T04:36
2024-02-29T04:36
в мире
украина
андрей коваленко
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале заявил о невозможности запретить мессенджер Telegram в стране и отметил, что сейчас такой вопрос не стоит на повестке дня. Ранее в украинском парламенте сообщили, что участники круглого стола, организованного комитетом Верховной рады по вопросам свободы слова, выступили за запрет мессенджера Telegram на Украине. По информации комитета Рады, в круглом столе участвовали представители медиасообщества, правительственных и общественных институтов. "Запретить или заблокировать Telegram в Украине невозможно, и сейчас этот вопрос так не стоит. И вообще нужно разделять контент в Telegram, которые люди читают, а также общение в Telegram между собой", - заявил Коваленко. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юзов 14 февраля назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Секретарь СНБО Алексей Данилов в ноябре 2023 года заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.
https://ria.ru/20240127/kontent-1923798157.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, андрей коваленко, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Андрей Коваленко, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины
На Украине заявили о невозможности запрета Telegram
СНБО: Запретить Telegram на Украине невозможно, сейчас такой вопрос не стоит