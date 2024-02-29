https://ria.ru/20240229/ukraina-1930112340.html

На Украине заявили о невозможности запрета Telegram

На Украине заявили о невозможности запрета Telegram - РИА Новости, 29.02.2024

На Украине заявили о невозможности запрета Telegram

Руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале заявил о... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T04:36

2024-02-29T04:36

2024-02-29T04:36

в мире

украина

андрей коваленко

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале заявил о невозможности запретить мессенджер Telegram в стране и отметил, что сейчас такой вопрос не стоит на повестке дня. Ранее в украинском парламенте сообщили, что участники круглого стола, организованного комитетом Верховной рады по вопросам свободы слова, выступили за запрет мессенджера Telegram на Украине. По информации комитета Рады, в круглом столе участвовали представители медиасообщества, правительственных и общественных институтов. "Запретить или заблокировать Telegram в Украине невозможно, и сейчас этот вопрос так не стоит. И вообще нужно разделять контент в Telegram, которые люди читают, а также общение в Telegram между собой", - заявил Коваленко. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юзов 14 февраля назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Секретарь СНБО Алексей Данилов в ноябре 2023 года заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.

https://ria.ru/20240127/kontent-1923798157.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html

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в мире, украина, андрей коваленко, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины