https://ria.ru/20240229/ukraina-1930110112.html

Премьер Эстонии назвала отправку военных стран Запада на Украину "обороной"

Премьер Эстонии назвала отправку военных стран Запада на Украину "обороной" - РИА Новости, 29.02.2024

Премьер Эстонии назвала отправку военных стран Запада на Украину "обороной"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью телеканалу Sky News назвала обсуждаемую отправку Западом военных на Украину "обороной" и призвала не боятся... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T03:24

2024-02-29T03:24

2024-02-29T03:36

в мире

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кайя каллас

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью телеканалу Sky News назвала обсуждаемую отправку Западом военных на Украину "обороной" и призвала не боятся России. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Комментируя слова Макрона по поводу возможной отправки войск на Украину, премьер заявила, что необходимо обсуждать все варианты, чтобы оказать помощь Украине. "Мы не должны бояться своей силы. Россия говорит, что тот или иной шаг является эскалацией, но оборона - это не эскалация. ... У нас должны быть на столе все варианты. Что еще мы можем сделать, чтобы помочь Украине победить?" - отметила Каллас. Премьер также добавила, что вопрос помощи от Европы Киеву также касается "архитектуры европейской безопасности". В среду премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила изданию Postimees, что тема переброски войск стран Запада на Украину не обсуждалась в качестве конкретного предложения. Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html

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в мире, украина, эстония, кайя каллас, нато, евросоюз