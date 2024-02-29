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Гиперзвуковой комплекс "Циркон" уже применяли в бою, заявил Путин

Гиперзвуковой комплекс "Циркон" уже применяли в бою, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Гиперзвуковой комплекс "Циркон" уже применяли в бою, заявил Путин

Гиперзвуковой ракетный комплекс морского базирования "Циркон" уже применялся в бою, эта система находится в строю, сообщил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:29

2024-02-29T12:29

2024-02-29T15:26

безопасность

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Гиперзвуковой ракетный комплекс морского базирования "Циркон" уже применялся в бою, эта система находится в строю, сообщил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию РФ."Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", о котором в послании 18-го года даже речи не шло. Но и эта система уже в строю", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024