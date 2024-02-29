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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:54 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/trevoga-1930360413.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.02.2024
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T21:54
2024-02-29T21:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
кировоградская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 21.45 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240229/kartapolov-1930350244.html
украина
россия
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в мире, украина, россия, кировоградская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Кировоградская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В 4 областях Украины и части Запорожской области объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 21.45 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
НАТО может ожидать участь Украины, заявил Картаполов
Вчера, 20:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКировоградская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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