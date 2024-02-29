https://ria.ru/20240229/trevoga-1930360413.html

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.02.2024

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T21:54

2024-02-29T21:54

2024-02-29T21:54

специальная военная операция на украине

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россия

кировоградская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 21.45 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240229/kartapolov-1930350244.html

украина

россия

кировоградская область

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в мире, украина, россия, кировоградская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины