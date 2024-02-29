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Трамп обжаловал решение об отстранении от праймериз в Иллинойсе - РИА Новости, 29.02.2024
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19:55 29.02.2024 (обновлено: 20:26 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/tramp-1930343470.html
Трамп обжаловал решение об отстранении от праймериз в Иллинойсе
Трамп обжаловал решение об отстранении от праймериз в Иллинойсе - РИА Новости, 29.02.2024
Трамп обжаловал решение об отстранении от праймериз в Иллинойсе
Экс-президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение суда в Иллинойсе, отстранившего его от участия в республиканских праймериз в штате, сообщил РИА... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T19:55
2024-02-29T20:26
иллинойс
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сша
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ВАШИНГТОН, 29 фев – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение суда в Иллинойсе, отстранившего его от участия в республиканских праймериз в штате, сообщил РИА Новости представитель местной избирательной комиссии.Иллинойс стал третьим – вслед за Колорода и Мэном – штатом, пытающимся вычеркнуть Трампа из бюллетеней внутрипартийного голосования, по итогам которого определяется республиканский кандидат на выборах президента США."Апелляция подана сегодня. Избирательный штаб хочет, чтобы исполнение решения судьи Портер было отложено до тех пор, пока окончательное решение по апелляции не будет вынесено Иллинойским апелляционным судом первого округа, Иллинойским верховным судом и/или Верховным судом США", - сказал собеседник агентства.Основанием для снятия бывшего президента суды в Колорадо, Мэне и Иллинойсе посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Они ссылаются на 14-ю поправку к конституции, которая запрещает "мятежникам" занимать выборные должности в органах государственной власти.В попытке опротестовать дисквалификацию Трамп дошел до федерального верховного суда, который уже заслушал позиции сторон, но еще не вынес решения.Защита настаивает на том, что Трамп не признает себя и никогда не был признан виновным в "мятеже" по итогам полноценного состязательного судебного процесса, его действия в рассматриваемый период защищены юридическим иммунитетом, а 14-я поправка не имеет отношения к президентам.В состав Верховного суда входят девять судей, шестеро из которых считаются консерваторами, идеологически близкими к республиканцам.
https://ria.ru/20240224/tramp-1929324522.html
https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html
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иллинойс, выборы президента сша, сша, в мире, дональд трамп
Иллинойс, Выборы президента США, США, В мире, Дональд Трамп
Трамп обжаловал решение об отстранении от праймериз в Иллинойсе

Трамп подал апелляцию на решение суда об отстранении от праймериз в Иллинойсе

© AP Photo / Rebecca BlackwellБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 фев – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение суда в Иллинойсе, отстранившего его от участия в республиканских праймериз в штате, сообщил РИА Новости представитель местной избирательной комиссии.
Иллинойс стал третьим – вслед за Колорода и Мэном – штатом, пытающимся вычеркнуть Трампа из бюллетеней внутрипартийного голосования, по итогам которого определяется республиканский кандидат на выборах президента США.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Трамп пообещал оппонентам возмездие после победы на выборах
24 февраля, 23:36
"Апелляция подана сегодня. Избирательный штаб хочет, чтобы исполнение решения судьи Портер было отложено до тех пор, пока окончательное решение по апелляции не будет вынесено Иллинойским апелляционным судом первого округа, Иллинойским верховным судом и/или Верховным судом США", - сказал собеседник агентства.
Основанием для снятия бывшего президента суды в Колорадо, Мэне и Иллинойсе посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Они ссылаются на 14-ю поправку к конституции, которая запрещает "мятежникам" занимать выборные должности в органах государственной власти.
В попытке опротестовать дисквалификацию Трамп дошел до федерального верховного суда, который уже заслушал позиции сторон, но еще не вынес решения.
Защита настаивает на том, что Трамп не признает себя и никогда не был признан виновным в "мятеже" по итогам полноценного состязательного судебного процесса, его действия в рассматриваемый период защищены юридическим иммунитетом, а 14-я поправка не имеет отношения к президентам.
В состав Верховного суда входят девять судей, шестеро из которых считаются консерваторами, идеологически близкими к республиканцам.
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16 февраля, 08:00
 
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