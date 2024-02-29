https://ria.ru/20240229/tramp-1930343470.html

Трамп обжаловал решение об отстранении от праймериз в Иллинойсе

Трамп обжаловал решение об отстранении от праймериз в Иллинойсе - РИА Новости, 29.02.2024

Трамп обжаловал решение об отстранении от праймериз в Иллинойсе

Экс-президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение суда в Иллинойсе, отстранившего его от участия в республиканских праймериз в штате, сообщил РИА... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T19:55

2024-02-29T19:55

2024-02-29T20:26

иллинойс

выборы президента сша

сша

в мире

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863077032_153:0:2920:1557_1920x0_80_0_0_12d09480ae67444ca5b34b8a39ee77b0.jpg

ВАШИНГТОН, 29 фев – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение суда в Иллинойсе, отстранившего его от участия в республиканских праймериз в штате, сообщил РИА Новости представитель местной избирательной комиссии.Иллинойс стал третьим – вслед за Колорода и Мэном – штатом, пытающимся вычеркнуть Трампа из бюллетеней внутрипартийного голосования, по итогам которого определяется республиканский кандидат на выборах президента США."Апелляция подана сегодня. Избирательный штаб хочет, чтобы исполнение решения судьи Портер было отложено до тех пор, пока окончательное решение по апелляции не будет вынесено Иллинойским апелляционным судом первого округа, Иллинойским верховным судом и/или Верховным судом США", - сказал собеседник агентства.Основанием для снятия бывшего президента суды в Колорадо, Мэне и Иллинойсе посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Они ссылаются на 14-ю поправку к конституции, которая запрещает "мятежникам" занимать выборные должности в органах государственной власти.В попытке опротестовать дисквалификацию Трамп дошел до федерального верховного суда, который уже заслушал позиции сторон, но еще не вынес решения.Защита настаивает на том, что Трамп не признает себя и никогда не был признан виновным в "мятеже" по итогам полноценного состязательного судебного процесса, его действия в рассматриваемый период защищены юридическим иммунитетом, а 14-я поправка не имеет отношения к президентам.В состав Верховного суда входят девять судей, шестеро из которых считаются консерваторами, идеологически близкими к республиканцам.

https://ria.ru/20240224/tramp-1929324522.html

https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html

иллинойс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иллинойс, выборы президента сша, сша, в мире, дональд трамп