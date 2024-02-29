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Штаб Трампа осудил его недопуск к праймериз в Иллинойсе - РИА Новости, 29.02.2024
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04:29 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/tramp-1930111996.html
Штаб Трампа осудил его недопуск к праймериз в Иллинойсе
Штаб Трампа осудил его недопуск к праймериз в Иллинойсе - РИА Новости, 29.02.2024
Штаб Трампа осудил его недопуск к праймериз в Иллинойсе
Решение судьи в американском штате Иллинойс не допускать бывшего президента США Дональда Трампа к участию в первичном голосовании за республиканских кандидатов... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T04:29
2024-02-29T04:29
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Решение судьи в американском штате Иллинойс не допускать бывшего президента США Дональда Трампа к участию в первичном голосовании за республиканских кандидатов на должность главы государства противоречит конституции и будет обжаловано, говорится в заявлении предвыборного штаба Трампа. Ранее суд в Иллинойсе постановил исключить Трампа из предварительных выборов республиканцев в штате, одновременно приостановив исполнение решения до апелляции. Исполнение решения приостановлено до пятницы в ожидании обжалования его Трампом. "Это неконституционное решение, которое мы быстро обжалуем", - указано в распространенном сообщении. Подчеркивается, что Трамп все равно остается в списке кандидатов, которые будут указаны в бюллетене, и сохраняет за собой лидерство в предвыборной гонке. Трампа сняли с праймериз в двух штатах. Основанием для снятия бывшего президента суды в Колорадо, а затем и в Мэне, посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Они ссылаются на 14-ю поправку к конституции, которая запрещает "мятежникам" занимать выборные должности в органах государственной власти. Политик обжаловал эти решения в верховном суде США. Защита настаивает в первую очередь на том, что Трамп не признает себя и никогда не был признан виновным в "мятеже" по итогам полноценного состязательного судебного процесса. При этом предварительные выборы в Колорадо состоятся уже 5 марта. Ранее Трамп выиграл несколько этапов праймериз, что вынудило его оппонентов выйти из гонки. Конкуренцию ему составляет только бывший постпред США при ООН Никки Хейли.
https://ria.ru/20240225/tramp-1929335524.html
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в мире, иллинойс, сша, дональд трамп
В мире, Иллинойс, США, Дональд Трамп
Штаб Трампа осудил его недопуск к праймериз в Иллинойсе

Штаб: недопуск Трампа к праймериз в Иллинойсе противоречит конституции

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Решение судьи в американском штате Иллинойс не допускать бывшего президента США Дональда Трампа к участию в первичном голосовании за республиканских кандидатов на должность главы государства противоречит конституции и будет обжаловано, говорится в заявлении предвыборного штаба Трампа.
Ранее суд в Иллинойсе постановил исключить Трампа из предварительных выборов республиканцев в штате, одновременно приостановив исполнение решения до апелляции. Исполнение решения приостановлено до пятницы в ожидании обжалования его Трампом.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Трамп согласился с Путиным в вопросе президентства Байдена
25 февраля, 05:26
"Это неконституционное решение, которое мы быстро обжалуем", - указано в распространенном сообщении.
Подчеркивается, что Трамп все равно остается в списке кандидатов, которые будут указаны в бюллетене, и сохраняет за собой лидерство в предвыборной гонке.
Трампа сняли с праймериз в двух штатах. Основанием для снятия бывшего президента суды в Колорадо, а затем и в Мэне, посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Они ссылаются на 14-ю поправку к конституции, которая запрещает "мятежникам" занимать выборные должности в органах государственной власти.
Политик обжаловал эти решения в верховном суде США. Защита настаивает в первую очередь на том, что Трамп не признает себя и никогда не был признан виновным в "мятеже" по итогам полноценного состязательного судебного процесса.
При этом предварительные выборы в Колорадо состоятся уже 5 марта.
Ранее Трамп выиграл несколько этапов праймериз, что вынудило его оппонентов выйти из гонки. Конкуренцию ему составляет только бывший постпред США при ООН Никки Хейли.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Трамп пообещал оппонентам возмездие после победы на выборах
24 февраля, 23:36
 
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