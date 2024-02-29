https://ria.ru/20240229/tramp-1930111996.html

Штаб Трампа осудил его недопуск к праймериз в Иллинойсе

Штаб Трампа осудил его недопуск к праймериз в Иллинойсе - РИА Новости, 29.02.2024

Штаб Трампа осудил его недопуск к праймериз в Иллинойсе

Решение судьи в американском штате Иллинойс не допускать бывшего президента США Дональда Трампа к участию в первичном голосовании за республиканских кандидатов... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T04:29

2024-02-29T04:29

2024-02-29T04:29

в мире

иллинойс

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814310466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdde0deb39928775c34a5377758f00e2.jpg

ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Решение судьи в американском штате Иллинойс не допускать бывшего президента США Дональда Трампа к участию в первичном голосовании за республиканских кандидатов на должность главы государства противоречит конституции и будет обжаловано, говорится в заявлении предвыборного штаба Трампа. Ранее суд в Иллинойсе постановил исключить Трампа из предварительных выборов республиканцев в штате, одновременно приостановив исполнение решения до апелляции. Исполнение решения приостановлено до пятницы в ожидании обжалования его Трампом. "Это неконституционное решение, которое мы быстро обжалуем", - указано в распространенном сообщении. Подчеркивается, что Трамп все равно остается в списке кандидатов, которые будут указаны в бюллетене, и сохраняет за собой лидерство в предвыборной гонке. Трампа сняли с праймериз в двух штатах. Основанием для снятия бывшего президента суды в Колорадо, а затем и в Мэне, посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Они ссылаются на 14-ю поправку к конституции, которая запрещает "мятежникам" занимать выборные должности в органах государственной власти. Политик обжаловал эти решения в верховном суде США. Защита настаивает в первую очередь на том, что Трамп не признает себя и никогда не был признан виновным в "мятеже" по итогам полноценного состязательного судебного процесса. При этом предварительные выборы в Колорадо состоятся уже 5 марта. Ранее Трамп выиграл несколько этапов праймериз, что вынудило его оппонентов выйти из гонки. Конкуренцию ему составляет только бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

https://ria.ru/20240225/tramp-1929335524.html

https://ria.ru/20240224/tramp-1929324522.html

иллинойс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иллинойс, сша, дональд трамп