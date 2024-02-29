https://ria.ru/20240229/tezisy-1930161692.html

Путин в послании озвучит тезисы на дальние сроки

Путин в послании озвучит тезисы на дальние сроки - РИА Новости, 29.02.2024

Путин в послании озвучит тезисы на дальние сроки

В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию могут быть озвучены тезисы с более широким горизонтом планирования, чем 2030-й год, сообщил... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:41

2024-02-29T11:41

2024-02-29T11:54

дмитрий песков

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию могут быть озвучены тезисы с более широким горизонтом планирования, чем 2030-й год, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Действительно, горизонт - это 2030-й год, но, скорее всего, в послании будут озвучены и более дальние горизонты, большие широкие перспективы", - сообщил Песков в эфире "Первого канала".Пресс-секретарь не стал уточнять конкретные даты более дальних сроков планирования."Давайте дождемся послания, не будем предвосхищать", - заключил он.Послание Путина Федеральному собранию начнётся в четверг в полдень в Гостином дворе.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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Влада Копылова

дмитрий песков, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, россия