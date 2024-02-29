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Путин в послании озвучит тезисы на дальние сроки - РИА Новости, 29.02.2024
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11:41 29.02.2024 (обновлено: 11:54 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/tezisy-1930161692.html
Путин в послании озвучит тезисы на дальние сроки
Путин в послании озвучит тезисы на дальние сроки - РИА Новости, 29.02.2024
Путин в послании озвучит тезисы на дальние сроки
В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию могут быть озвучены тезисы с более широким горизонтом планирования, чем 2030-й год, сообщил... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:41
2024-02-29T11:54
дмитрий песков
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
политика
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию могут быть озвучены тезисы с более широким горизонтом планирования, чем 2030-й год, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Действительно, горизонт - это 2030-й год, но, скорее всего, в послании будут озвучены и более дальние горизонты, большие широкие перспективы", - сообщил Песков в эфире "Первого канала".Пресс-секретарь не стал уточнять конкретные даты более дальних сроков планирования."Давайте дождемся послания, не будем предвосхищать", - заключил он.Послание Путина Федеральному собранию начнётся в четверг в полдень в Гостином дворе.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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дмитрий песков, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , политика, россия
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Политика, Россия
Путин в послании озвучит тезисы на дальние сроки

Песков: Путин в послании озвучит тезисы на более дальние сроки, чем 2030 год

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию могут быть озвучены тезисы с более широким горизонтом планирования, чем 2030-й год, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Действительно, горизонт - это 2030-й год, но, скорее всего, в послании будут озвучены и более дальние горизонты, большие широкие перспективы", - сообщил Песков в эфире "Первого канала".
Президент России Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Пресс-секретарь не стал уточнять конкретные даты более дальних сроков планирования.
"Давайте дождемся послания, не будем предвосхищать", - заключил он.
Послание Путина Федеральному собранию начнётся в четверг в полдень в Гостином дворе.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 ПолитикаРоссия
 
 
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