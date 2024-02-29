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Путин в послании озвучит тезисы на дальние сроки
Путин в послании озвучит тезисы на дальние сроки - РИА Новости, 29.02.2024
Путин в послании озвучит тезисы на дальние сроки
В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию могут быть озвучены тезисы с более широким горизонтом планирования, чем 2030-й год, сообщил... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:41
2024-02-29T11:41
2024-02-29T11:54
дмитрий песков
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
политика
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию могут быть озвучены тезисы с более широким горизонтом планирования, чем 2030-й год, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Действительно, горизонт - это 2030-й год, но, скорее всего, в послании будут озвучены и более дальние горизонты, большие широкие перспективы", - сообщил Песков в эфире "Первого канала".Пресс-секретарь не стал уточнять конкретные даты более дальних сроков планирования."Давайте дождемся послания, не будем предвосхищать", - заключил он.Послание Путина Федеральному собранию начнётся в четверг в полдень в Гостином дворе.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, россия
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Политика, Россия
Путин в послании озвучит тезисы на дальние сроки
Песков: Путин в послании озвучит тезисы на более дальние сроки, чем 2030 год
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию могут быть озвучены тезисы с более широким горизонтом планирования, чем 2030-й год, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Действительно, горизонт - это 2030-й год, но, скорее всего, в послании будут озвучены и более дальние горизонты, большие широкие перспективы", - сообщил Песков в эфире "Первого канала".
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Пресс-секретарь не стал уточнять конкретные даты более дальних сроков планирования.
"Давайте дождемся послания, не будем предвосхищать", - заключил он.
Послание Путина Федеральному собранию начнётся в четверг в полдень в Гостином дворе.
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