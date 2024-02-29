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Умер итальянский кинорежиссер Паоло Тавиани
Умер итальянский кинорежиссер Паоло Тавиани - РИА Новости, 01.03.2024
Умер итальянский кинорежиссер Паоло Тавиани
Итальянский кинорежиссер и сценарист Паоло Тавиани, вместе со своим братом Витторио (1929-2018) завоевавший множество международных наград, скончался в возрасте РИА Новости, 01.03.2024
2024-02-29T23:07
2024-02-29T23:07
2024-03-01T09:47
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РИМ, 29 фев - РИА Новости. Итальянский кинорежиссер и сценарист Паоло Тавиани, вместе со своим братом Витторио (1929-2018) завоевавший множество международных наград, скончался в возрасте 92 лет, сообщила газета il Messaggero. Режиссер ушел из жизни в римской больнице после непродолжительной болезни. После кончины старшего брата Паоло Тавиани в 2022 году снял фильм "Прощай, Леонора" о похоронах и упокоении останков писателя Луиджи Пиранделло. В 1977 году братья-кинорежиссеры получили "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля за картину "Отец-хозяин" по автобиографической книге профессора-лингвиста Гавино Ледды о борьбе молодого человека с собственным отцом. В 1982 году братья Тавиани в сотрудничестве с Тонино Гуэррой сняли фильм-притчу "Ночь Святого Лаврентия". Она рассказывает о тосканских крестьянах в последний период Второй мировой войны и навеяна эпизодами из жизни отца режиссеров. Фильм был удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля и номинирован на премию "Оскар". Два фильма братья Тавиани сняли по мотивам произведений Льва Толстого. За фильм "Воскресение" они получили главный приз Московского Международного кинофестиваля 2002 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новости культуры, италия
Культура, В мире, Новости культуры, Италия
Умер итальянский кинорежиссер Паоло Тавиани
Итальянский кинорежиссер и сценарист Паоло Тавиани умер в возрасте 92 лет
РИМ, 29 фев - РИА Новости.
Итальянский кинорежиссер и сценарист Паоло Тавиани, вместе со своим братом Витторио (1929-2018) завоевавший множество международных наград, скончался в возрасте 92 лет, сообщила газета il Messaggero
.
Режиссер ушел из жизни в римской больнице после непродолжительной болезни. После кончины старшего брата Паоло Тавиани в 2022 году снял фильм "Прощай, Леонора" о похоронах и упокоении останков писателя Луиджи Пиранделло.
В 1977 году братья-кинорежиссеры получили "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля за картину "Отец-хозяин" по автобиографической книге профессора-лингвиста Гавино Ледды о борьбе молодого человека с собственным отцом.
В 1982 году братья Тавиани в сотрудничестве с Тонино Гуэррой
сняли фильм-притчу "Ночь Святого Лаврентия". Она рассказывает о тосканских крестьянах в последний период Второй мировой войны и навеяна эпизодами из жизни отца режиссеров.
Фильм был удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля и номинирован на премию "Оскар".
Два фильма братья Тавиани сняли по мотивам произведений Льва Толстого
. За фильм "Воскресение" они получили главный приз Московского Международного кинофестиваля 2002 года.