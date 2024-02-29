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Шольц объяснил нежелание отправлять ракеты Taurus Украине - РИА Новости, 29.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:49 29.02.2024 (обновлено: 23:29 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/taurus-1930365503.html
Шольц объяснил нежелание отправлять ракеты Taurus Украине
Шольц объяснил нежелание отправлять ракеты Taurus Украине - РИА Новости, 29.02.2024
Шольц объяснил нежелание отправлять ракеты Taurus Украине
Берлин воздерживается от поставок Киеву крылатых ракет Taurus, поскольку они могут поражать цели в Москве, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T22:49
2024-02-29T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
олаф шольц
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Берлин воздерживается от поставок Киеву крылатых ракет Taurus, поскольку они могут поражать цели в Москве, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.&quot;У (ракеты. — Прим. ред.) Taurus дальнобойность 500 километров, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве&quot;, — сказал он на встрече с жителями Дрездена.Глава правительства отметил, что для обеспечения контроля над применением ракет Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, но, по его словам, это исключено. "Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью: другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется", — добавил Шольц.На прошлой неделе нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) большинством голосов проголосовала против проекта резолюции, прямо призывающего правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus.Главным спорным пунктом в этом вопросе остается дальность действия вооружения — 500 километров. До сих пор ФРГ принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В немецком экспертном сообществе обсуждали, можно ли запрограммировать ракеты так, чтобы их не могли использовать для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Der Spiegel, именно этот вопрос интересовал Шольца и поэтому якобы велись переговоры с представителями военной промышленности.В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ему об этом предложении ничего не известно.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240222/panika-1928930417.html
https://ria.ru/20240229/sholts-1930326980.html
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в мире, украина, сша, олаф шольц, нато, россия, германия, киев, борис писториус
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Олаф Шольц, НАТО, Россия, Германия, Киев, Борис Писториус
Шольц объяснил нежелание отправлять ракеты Taurus Украине

Шольц: если неверно применить Taurus, она может поразить цели в Москве

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Берлин воздерживается от поставок Киеву крылатых ракет Taurus, поскольку они могут поражать цели в Москве, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«

"У (ракеты. — Прим. ред.) Taurus дальнобойность 500 километров, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве", — сказал он на встрече с жителями Дрездена.

Глава правительства отметил, что для обеспечения контроля над применением ракет Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, но, по его словам, это исключено.

Taurus KEPD 350/150 — немецко-шведская крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов по высокозащищенным целям без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

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"Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью: другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется", — добавил Шольц.
На прошлой неделе нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) большинством голосов проголосовала против проекта резолюции, прямо призывающего правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus.
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Главным спорным пунктом в этом вопросе остается дальность действия вооружения — 500 километров. До сих пор ФРГ принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В немецком экспертном сообществе обсуждали, можно ли запрограммировать ракеты так, чтобы их не могли использовать для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Der Spiegel, именно этот вопрос интересовал Шольца и поэтому якобы велись переговоры с представителями военной промышленности.
В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ему об этом предложении ничего не известно.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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