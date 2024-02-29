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Украинские войска обстреляли Новониколаевку ракетами JROF HEF - РИА Новости, 29.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:06 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/svo-1930310355.html
Украинские войска обстреляли Новониколаевку ракетами JROF HEF
Украинские войска обстреляли Новониколаевку ракетами JROF HEF - РИА Новости, 29.02.2024
Украинские войска обстреляли Новониколаевку ракетами JROF HEF
Украинские войска при обстреле в четверг Новониколаевки в ДНР вновь применили словацкую ракету с более чем 9 тысячами поражающих элементов, сообщили в... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:06
2024-02-29T17:06
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 фев - РИА Новости. Украинские войска при обстреле в четверг Новониколаевки в ДНР вновь применили словацкую ракету с более чем 9 тысячами поражающих элементов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела населенного пункта Новониколаевка в четверг в 3.30 украинскими войсками, а также уточнили направление, тип ракет и применяемое вооружение. "Противник вел огонь из РСЗО калибром 122 миллиметра с позиций, расположенных в районе населенного пункта Елизаветовка, ракетами JROF HEF (поражающие элементы в виде 9100 шариков - шрапнель)", - говорится в Telegram-канале представительства. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. Ранее в СЦКК уже сообщали об обстрелах Донецка такими ракетами в ноябре, декабре (дважды), а также январе и феврале (дважды).
https://ria.ru/20240229/ukraina-1930265759.html
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
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донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
Украинские войска обстреляли Новониколаевку ракетами JROF HEF

СЦКК: ВСУ обстреляли Новониколаевку ракетой с 9 тыс поражающих элементов

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramФрагменты ракеты JROF HEF
Фрагменты ракеты JROF HEF - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Фрагменты ракеты JROF HEF . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 фев - РИА Новости. Украинские войска при обстреле в четверг Новониколаевки в ДНР вновь применили словацкую ракету с более чем 9 тысячами поражающих элементов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела населенного пункта Новониколаевка в четверг в 3.30 украинскими войсками, а также уточнили направление, тип ракет и применяемое вооружение.
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"Противник вел огонь из РСЗО калибром 122 миллиметра с позиций, расположенных в районе населенного пункта Елизаветовка, ракетами JROF HEF (поражающие элементы в виде 9100 шариков - шрапнель)", - говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.
Ранее в СЦКК уже сообщали об обстрелах Донецка такими ракетами в ноябре, декабре (дважды), а также январе и феврале (дважды).
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦКК
 
 
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