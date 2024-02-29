https://ria.ru/20240229/svo-1930310355.html

Украинские войска обстреляли Новониколаевку ракетами JROF HEF

Украинские войска обстреляли Новониколаевку ракетами JROF HEF - РИА Новости, 29.02.2024

Украинские войска обстреляли Новониколаевку ракетами JROF HEF

Украинские войска при обстреле в четверг Новониколаевки в ДНР вновь применили словацкую ракету с более чем 9 тысячами поражающих элементов, сообщили в... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:06

2024-02-29T17:06

2024-02-29T17:06

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 29 фев - РИА Новости. Украинские войска при обстреле в четверг Новониколаевки в ДНР вновь применили словацкую ракету с более чем 9 тысячами поражающих элементов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела населенного пункта Новониколаевка в четверг в 3.30 украинскими войсками, а также уточнили направление, тип ракет и применяемое вооружение. "Противник вел огонь из РСЗО калибром 122 миллиметра с позиций, расположенных в районе населенного пункта Елизаветовка, ракетами JROF HEF (поражающие элементы в виде 9100 шариков - шрапнель)", - говорится в Telegram-канале представительства. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. Ранее в СЦКК уже сообщали об обстрелах Донецка такими ракетами в ноябре, декабре (дважды), а также январе и феврале (дважды).

https://ria.ru/20240229/ukraina-1930265759.html

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, сцкк