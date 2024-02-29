https://ria.ru/20240229/svo-1930247334.html

Для ветеранов и участников СВО запустят кадровую программу "Время героев"

Для ветеранов и участников СВО запустят кадровую программу "Время героев" - РИА Новости, 29.02.2024

Для ветеранов и участников СВО запустят кадровую программу "Время героев"

Президент Владимир Путин объявил о запуске кадровой программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:15

2024-02-29T14:15

2024-02-29T16:01

специальная военная операция на украине

общество

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин объявил о запуске кадровой программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО."Ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы", — сказал он, выступая с посланием Федеральному собранию."Время героев" начнет работать с 1 марта.Как подчеркнул глава государства, участниками программы должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Путин попросил Минобороны и командиров поддержать стремление бойцов участвовать в новой программе. Как уточнил президент, нужно дать им возможность подать заявку и ездить на очные занятия.Кроме того, ветераны СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах страны, отметил глава государства.Помимо этого, бойцы, желающие продолжить военную карьеру, будут получать приоритетное продвижение по службе при приеме на командирские курсы, в училища и военные академии.Российский лидер подчеркнул, что участники спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, общественных объединениях, госкомпаниях, бизнесе, государственном и муниципальном управлении, они должны возглавлять регионы, предприятия, самые крупные отечественные проекты. Путин подчеркнул, что именно такие люди выходят на передний план в переломные моменты истории и берут на себя ответственность и им можно будет передать и доверить Россию.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930190992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о запуске кадровой программы для участников СВО "Время героев" Путин о запуске кадровой программы для участников СВО "Время героев" 2024-02-29T14:15 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, послание президента федеральному собранию — 2024