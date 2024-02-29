https://ria.ru/20240229/svo-1930246238.html

Путин заявил, что участникам СВО можно доверить Россию

Путин заявил, что участникам СВО можно доверить Россию - РИА Новости, 29.02.2024

Путин заявил, что участникам СВО можно доверить Россию

Участники СВО должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:14

2024-02-29T14:14

2024-02-29T14:48

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

безопасность

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Участники СВО должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, самые крупные отечественные проекты, в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, им можно передать и доверить Россию, заявил президент России Владимир Путин.Во время послания Федеральному Собранию Путин сообщил, что постоянно встречается с участниками СВО - это и кадровые военные, и добровольцы, и люди гражданских профессий, которые были мобилизованы на военную службу."Все они с оружием в руках встали на защиту родины. Вы знаете, смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и без всякого преувеличения могу сказать, сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ и за конкретно этих людей. Такие безусловно не отступят, не подведут и не предадут. Вот они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, в конечном итоге самые крупные отечественные проекты", - сказал Путин.По его словам, такие подлинные герои и патриоты в жизни порой довольно скромные и сдержанные."Они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов, но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию", - сказал Путин.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут. Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, безопасность, послание президента федеральному собранию — 2024