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Путин поручил органам власти и дальше поддерживать семьи участников СВО - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 29.02.2024 (обновлено: 12:42 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/svo-1930177794.html
Путин поручил органам власти и дальше поддерживать семьи участников СВО
Путин поручил органам власти и дальше поддерживать семьи участников СВО - РИА Новости, 29.02.2024
Путин поручил органам власти и дальше поддерживать семьи участников СВО
Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что поручил органам власти и дальше поддерживать членов семей... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:22
2024-02-29T12:42
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию —  2024 
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что поручил органам власти и дальше поддерживать членов семей участников специальной военной операции."Хочу отметить работу фонда "Защитники Отечества", усилия Комитета семей воинов Отечества, других общественных объединений. Прошу все органы власти и впредь делать всё, чтобы поддержать семьи наших героев, родителей, жён, детей, которые переживают за самых близких, дорогих им людей, ждут их домой", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию РФ.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930180350.html
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Путин поблагодарил тех, кто помогает российским бойцам и их семьям
Путин поблагодарил тех, кто помогает российским бойцам и их семьям
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послание президента федеральному собранию —  2024 , россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил органам власти и дальше поддерживать семьи участников СВО

Путин поручил органам власти и дальше поддерживать семьи участников спецоперации

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ загружают РСЗО БМ-21 "Град"
Военнослужащие ВС РФ загружают РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что поручил органам власти и дальше поддерживать членов семей участников специальной военной операции.
"Хочу отметить работу фонда "Защитники Отечества", усилия Комитета семей воинов Отечества, других общественных объединений. Прошу все органы власти и впредь делать всё, чтобы поддержать семьи наших героев, родителей, жён, детей, которые переживают за самых близких, дорогих им людей, ждут их домой", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию РФ.
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Вчера, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеПослание президента Федеральному Собранию —  2024 РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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