https://ria.ru/20240229/svo-1930177794.html

Путин поручил органам власти и дальше поддерживать семьи участников СВО

Путин поручил органам власти и дальше поддерживать семьи участников СВО - РИА Новости, 29.02.2024

Путин поручил органам власти и дальше поддерживать семьи участников СВО

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что поручил органам власти и дальше поддерживать членов семей... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:22

2024-02-29T12:22

2024-02-29T12:42

специальная военная операция на украине

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что поручил органам власти и дальше поддерживать членов семей участников специальной военной операции."Хочу отметить работу фонда "Защитники Отечества", усилия Комитета семей воинов Отечества, других общественных объединений. Прошу все органы власти и впредь делать всё, чтобы поддержать семьи наших героев, родителей, жён, детей, которые переживают за самых близких, дорогих им людей, ждут их домой", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию РФ.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930180350.html

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Путин поблагодарил тех, кто помогает российским бойцам и их семьям Путин поблагодарил тех, кто помогает российским бойцам и их семьям 2024-02-29T12:22 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, владимир путин, общество