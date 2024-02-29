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Нацпарк Сочи расследует появление мусорной свалки в пещере - РИА Новости, 29.02.2024
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18:39 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/svalka-1930330875.html
Нацпарк Сочи расследует появление мусорной свалки в пещере
Нацпарк Сочи расследует появление мусорной свалки в пещере - РИА Новости, 29.02.2024
Нацпарк Сочи расследует появление мусорной свалки в пещере
Спелеологи и госинспекторы три недели расчищали мусорную свалку в пещере в Сочи, ведётся расследование, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T18:39
2024-02-29T18:39
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СОЧИ, 29 фев - РИА Новости. Спелеологи и госинспекторы три недели расчищали мусорную свалку в пещере в Сочи, ведётся расследование, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка. Отмечается, что спелеологи обнаружили огромную свалку мусора в колодце, который является входом в пещеру, расположенную в четырёх километрах от села Красная Воля в Хостинском районе Сочи. "При обследовании пещеры они обнаружили большое количество бытового и строительного мусора, а также органические отходы. В течение трёх недель спелеологи и государственные инспекторы Сочинского национального парка собирали и поднимали на поверхность мусор. В итоге 70 мешков отходов были вывезены с природной территории! Вместе с тем, начато расследование по выявлению виновных лиц с целью привлечения их к ответственности за организацию стихийной свалки", - говорится в сообщении. По данным нацпарка, государственные инспекторы постоянно выявляют залежи бытовых отходов, которые очень сложно вывозить с природной территории, учитывая удаленность от инфраструктуры и горный рельеф. Сотрудники национального парка последовательно расчищают все загрязнения, добровольцы часто привлекаются к этой работе, однако мусор появляется снова.
https://ria.ru/20240206/svalka-1925656727.html
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сочи, россия
Сочи, Россия
Нацпарк Сочи расследует появление мусорной свалки в пещере

В Сочи расследуют появление в пещере мусорной свалки, которую расчищали 3 недели

© Сочинский нацпарк/TelegramУборка свалки в колодце в пещере в Сочи
Уборка свалки в колодце в пещере в Сочи
© Сочинский нацпарк/Telegram
Уборка свалки в колодце в пещере в Сочи
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СОЧИ, 29 фев - РИА Новости. Спелеологи и госинспекторы три недели расчищали мусорную свалку в пещере в Сочи, ведётся расследование, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.
Отмечается, что спелеологи обнаружили огромную свалку мусора в колодце, который является входом в пещеру, расположенную в четырёх километрах от села Красная Воля в Хостинском районе Сочи.
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"При обследовании пещеры они обнаружили большое количество бытового и строительного мусора, а также органические отходы. В течение трёх недель спелеологи и государственные инспекторы Сочинского национального парка собирали и поднимали на поверхность мусор. В итоге 70 мешков отходов были вывезены с природной территории! Вместе с тем, начато расследование по выявлению виновных лиц с целью привлечения их к ответственности за организацию стихийной свалки", - говорится в сообщении.
По данным нацпарка, государственные инспекторы постоянно выявляют залежи бытовых отходов, которые очень сложно вывозить с природной территории, учитывая удаленность от инфраструктуры и горный рельеф.
Сотрудники национального парка последовательно расчищают все загрязнения, добровольцы часто привлекаются к этой работе, однако мусор появляется снова.
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