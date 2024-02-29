https://ria.ru/20240229/svalka-1930330875.html
Нацпарк Сочи расследует появление мусорной свалки в пещере
Нацпарк Сочи расследует появление мусорной свалки в пещере - РИА Новости, 29.02.2024
Нацпарк Сочи расследует появление мусорной свалки в пещере
Спелеологи и госинспекторы три недели расчищали мусорную свалку в пещере в Сочи, ведётся расследование, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T18:39
2024-02-29T18:39
2024-02-29T18:39
сочи
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930330086_0:146:814:604_1920x0_80_0_0_6e9ca6a2742b7c7bd6e39560b2dc98ce.jpg
СОЧИ, 29 фев - РИА Новости. Спелеологи и госинспекторы три недели расчищали мусорную свалку в пещере в Сочи, ведётся расследование, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка. Отмечается, что спелеологи обнаружили огромную свалку мусора в колодце, который является входом в пещеру, расположенную в четырёх километрах от села Красная Воля в Хостинском районе Сочи. "При обследовании пещеры они обнаружили большое количество бытового и строительного мусора, а также органические отходы. В течение трёх недель спелеологи и государственные инспекторы Сочинского национального парка собирали и поднимали на поверхность мусор. В итоге 70 мешков отходов были вывезены с природной территории! Вместе с тем, начато расследование по выявлению виновных лиц с целью привлечения их к ответственности за организацию стихийной свалки", - говорится в сообщении. По данным нацпарка, государственные инспекторы постоянно выявляют залежи бытовых отходов, которые очень сложно вывозить с природной территории, учитывая удаленность от инфраструктуры и горный рельеф. Сотрудники национального парка последовательно расчищают все загрязнения, добровольцы часто привлекаются к этой работе, однако мусор появляется снова.
https://ria.ru/20240206/svalka-1925656727.html
https://ria.ru/20231020/svalka-1904191095.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930330086_0:0:806:604_1920x0_80_0_0_8af3892682e594b49327634c7ca4fe9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия
Нацпарк Сочи расследует появление мусорной свалки в пещере
В Сочи расследуют появление в пещере мусорной свалки, которую расчищали 3 недели
СОЧИ, 29 фев - РИА Новости.
Спелеологи и госинспекторы три недели расчищали мусорную свалку в пещере в Сочи, ведётся расследование, сообщает пресс-служба
Сочинского национального парка.
Отмечается, что спелеологи обнаружили огромную свалку мусора в колодце, который является входом в пещеру, расположенную в четырёх километрах от села Красная Воля в Хостинском районе Сочи.
Виновнику свалки из яиц в Омской области грозит штраф до 400 тысяч рублей
«
"При обследовании пещеры они обнаружили большое количество бытового и строительного мусора, а также органические отходы. В течение трёх недель спелеологи и государственные инспекторы Сочинского национального парка собирали и поднимали на поверхность мусор. В итоге 70 мешков отходов были вывезены с природной территории! Вместе с тем, начато расследование по выявлению виновных лиц с целью привлечения их к ответственности за организацию стихийной свалки", - говорится в сообщении.
По данным нацпарка, государственные инспекторы постоянно выявляют залежи бытовых отходов, которые очень сложно вывозить с природной территории, учитывая удаленность от инфраструктуры и горный рельеф.
Сотрудники национального парка последовательно расчищают все загрязнения, добровольцы часто привлекаются к этой работе, однако мусор появляется снова.
В Псковской области обнаружили несанкционированную свалку тел животных