https://ria.ru/20240229/svalka-1930330875.html

Нацпарк Сочи расследует появление мусорной свалки в пещере

Нацпарк Сочи расследует появление мусорной свалки в пещере - РИА Новости, 29.02.2024

Нацпарк Сочи расследует появление мусорной свалки в пещере

Спелеологи и госинспекторы три недели расчищали мусорную свалку в пещере в Сочи, ведётся расследование, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T18:39

2024-02-29T18:39

2024-02-29T18:39

сочи

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930330086_0:146:814:604_1920x0_80_0_0_6e9ca6a2742b7c7bd6e39560b2dc98ce.jpg

СОЧИ, 29 фев - РИА Новости. Спелеологи и госинспекторы три недели расчищали мусорную свалку в пещере в Сочи, ведётся расследование, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка. Отмечается, что спелеологи обнаружили огромную свалку мусора в колодце, который является входом в пещеру, расположенную в четырёх километрах от села Красная Воля в Хостинском районе Сочи. "При обследовании пещеры они обнаружили большое количество бытового и строительного мусора, а также органические отходы. В течение трёх недель спелеологи и государственные инспекторы Сочинского национального парка собирали и поднимали на поверхность мусор. В итоге 70 мешков отходов были вывезены с природной территории! Вместе с тем, начато расследование по выявлению виновных лиц с целью привлечения их к ответственности за организацию стихийной свалки", - говорится в сообщении. По данным нацпарка, государственные инспекторы постоянно выявляют залежи бытовых отходов, которые очень сложно вывозить с природной территории, учитывая удаленность от инфраструктуры и горный рельеф. Сотрудники национального парка последовательно расчищают все загрязнения, добровольцы часто привлекаются к этой работе, однако мусор появляется снова.

https://ria.ru/20240206/svalka-1925656727.html

https://ria.ru/20231020/svalka-1904191095.html

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, россия