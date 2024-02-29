https://ria.ru/20240229/surki-1930129927.html
Крымские сурки-байбаки предсказали скорое наступление весны
Крымские сурки-байбаки предсказали скорое наступление весны - РИА Новости, 29.02.2024
Крымские сурки-байбаки предсказали скорое наступление весны
В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму проснулись и вышли из домиков сурки-байбаки, сообщил директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:43
2024-02-29T09:43
2024-02-29T10:21
хорошие новости
республика крым
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930130719_0:0:2612:1469_1920x0_80_0_0_3e222653c7c8a563ce5c7e8065d1e714.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости. В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму проснулись и вышли из домиков сурки-байбаки, сообщил директор парка Виктор Жиленко."Байбаки выходят из спячки по окончании зимы. Они лучшие синоптики, точно чувствуют приближение времен года, а, значит, весна на полуострове вступает в свои права", — заявил он.Жиленко добавил, что пробуждение произошло на несколько недель раньше обычного.Бахчисарайский парк миниатюр представляет историко-культурные и архитектурные достопримечательности Крыма в масштабе 1 к 25. На его территории также действует зоопарк, в котором обитают млекопитающие, птицы и рептилии.
https://ria.ru/20240224/morzh-1929249670.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930130719_0:0:2252:1689_1920x0_80_0_0_12359eb516c8cdce6a5f1373d972ce94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, погода
Хорошие новости, Республика Крым, Погода
Крымские сурки-байбаки предсказали скорое наступление весны
Сурки-байбаки проснулись в Крыму раньше обычного, что означает приближение весны
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости. В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму проснулись и вышли из домиков сурки-байбаки, сообщил директор парка Виктор Жиленко.
"Байбаки выходят из спячки по окончании зимы. Они лучшие синоптики, точно чувствуют приближение времен года, а, значит, весна на полуострове вступает в свои права", — заявил он.
Жиленко добавил, что пробуждение произошло на несколько недель раньше обычного.
Бахчисарайский парк миниатюр представляет историко-культурные и архитектурные достопримечательности Крыма в масштабе 1 к 25. На его территории также действует зоопарк, в котором обитают млекопитающие, птицы и рептилии.
В Крыму научили качать пресс моржа Салтана