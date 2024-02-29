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Крымские сурки-байбаки предсказали скорое наступление весны - РИА Новости, 29.02.2024
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09:43 29.02.2024 (обновлено: 10:21 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/surki-1930129927.html
Крымские сурки-байбаки предсказали скорое наступление весны
Крымские сурки-байбаки предсказали скорое наступление весны - РИА Новости, 29.02.2024
Крымские сурки-байбаки предсказали скорое наступление весны
В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму проснулись и вышли из домиков сурки-байбаки, сообщил директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:43
2024-02-29T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости. В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму проснулись и вышли из домиков сурки-байбаки, сообщил директор парка Виктор Жиленко."Байбаки выходят из спячки по окончании зимы. Они лучшие синоптики, точно чувствуют приближение времен года, а, значит, весна на полуострове вступает в свои права", — заявил он.Жиленко добавил, что пробуждение произошло на несколько недель раньше обычного.Бахчисарайский парк миниатюр представляет историко-культурные и архитектурные достопримечательности Крыма в масштабе 1 к 25. На его территории также действует зоопарк, в котором обитают млекопитающие, птицы и рептилии.
https://ria.ru/20240224/morzh-1929249670.html
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Крымские сурки-байбаки предсказали скорое наступление весны

Сурки-байбаки проснулись в Крыму раньше обычного, что означает приближение весны

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСтепной сурок или байбак
Степной сурок или байбак - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Степной сурок или байбак. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости. В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму проснулись и вышли из домиков сурки-байбаки, сообщил директор парка Виктор Жиленко.
"Байбаки выходят из спячки по окончании зимы. Они лучшие синоптики, точно чувствуют приближение времен года, а, значит, весна на полуострове вступает в свои права", — заявил он.
Жиленко добавил, что пробуждение произошло на несколько недель раньше обычного.
Бахчисарайский парк миниатюр представляет историко-культурные и архитектурные достопримечательности Крыма в масштабе 1 к 25. На его территории также действует зоопарк, в котором обитают млекопитающие, птицы и рептилии.
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