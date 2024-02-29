https://ria.ru/20240229/surki-1930129927.html

Крымские сурки-байбаки предсказали скорое наступление весны

Крымские сурки-байбаки предсказали скорое наступление весны - РИА Новости, 29.02.2024

Крымские сурки-байбаки предсказали скорое наступление весны

В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму проснулись и вышли из домиков сурки-байбаки, сообщил директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T09:43

2024-02-29T09:43

2024-02-29T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости. В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму проснулись и вышли из домиков сурки-байбаки, сообщил директор парка Виктор Жиленко."Байбаки выходят из спячки по окончании зимы. Они лучшие синоптики, точно чувствуют приближение времен года, а, значит, весна на полуострове вступает в свои права", — заявил он.Жиленко добавил, что пробуждение произошло на несколько недель раньше обычного.Бахчисарайский парк миниатюр представляет историко-культурные и архитектурные достопримечательности Крыма в масштабе 1 к 25. На его территории также действует зоопарк, в котором обитают млекопитающие, птицы и рептилии.

https://ria.ru/20240224/morzh-1929249670.html

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Влада Копылова

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