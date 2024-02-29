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Путин рассказал о новых мерах поддержки экономики

Путин рассказал о новых мерах поддержки экономики - РИА Новости, 29.02.2024

Путин рассказал о новых мерах поддержки экономики

Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, озвучил параметры, которые экономика России должна достичь к 2030 году, и выдвинул предложения по... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:02

2024-02-29T14:02

2024-02-29T16:22

экономика

технологии

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, озвучил параметры, которые экономика России должна достичь к 2030 году, и выдвинул предложения по поддержке промышленности и бизнеса.Президент перечислил ориентиры для экономики: "Сегодня Россия — крупнейшая экономика Европы по размеру валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, и пятая в мире. Темпы и, главное, качество роста позволяют надеяться и даже утверждать, что уже в ближайшей перспективе мы сможем сделать еще один шаг вперед, войдем в четверку крупнейших экономических держав мира".Для достижения поставленных целей Путин предложил:Президент подчеркнул, что обеспечивать приток капитала в экономику, в реальный сектор должны банки и фондовый рынок, в том числе через механизмы проектного и акционерного финансирования.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>

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Путин о поддержке бизнеса Путин о поддержке бизнеса 2024-02-29T14:02 true PT1M01S

Путин: Мы ставим цель к 2030 году увеличить объем инвестиций в ключевых отраслях на 70% инвестиции 2024-02-29T14:02 true PT1M00S

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экономика, технологии, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024