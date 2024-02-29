https://ria.ru/20240229/superkompyuter-1930227219.html
Путин поручил увеличить мощность отечественных суперкомпьютеров
Путин поручил увеличить мощность отечественных суперкомпьютеров - РИА Новости, 29.02.2024
Путин поручил увеличить мощность отечественных суперкомпьютеров
К 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем 10 раз, это реалистичная задача, заявил президент России... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:41
2024-02-29T13:41
2024-02-29T13:49
технологии
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. К 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем 10 раз, это реалистичная задача, заявил президент России Владимир Путин."Так, в 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в 10 раз. Это абсолютно реалистичная задача", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному Собранию."В целом, необходимо развивать всю инфраструктуру экономики данных. Я прошу правительство предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, а также создают программное обеспечение", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20240229/parametry-1930230018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Технологии, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Путин поручил увеличить мощность отечественных суперкомпьютеров
Путин: мощность суперкомпьютеров надо увеличить в десять раз к 2030 году
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. К 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем 10 раз, это реалистичная задача, заявил президент России Владимир Путин.
"Так, в 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в 10 раз. Это абсолютно реалистичная задача", - сказал Путин
, оглашая послание Федеральному Собранию.
"В целом, необходимо развивать всю инфраструктуру экономики данных. Я прошу правительство предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, а также создают программное обеспечение", - добавил глава государства.
Путин предложил зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года