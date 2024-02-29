https://ria.ru/20240229/superkompyuter-1930227219.html

Путин поручил увеличить мощность отечественных суперкомпьютеров

Путин поручил увеличить мощность отечественных суперкомпьютеров - РИА Новости, 29.02.2024

Путин поручил увеличить мощность отечественных суперкомпьютеров

К 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем 10 раз, это реалистичная задача, заявил президент России... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:41

2024-02-29T13:41

2024-02-29T13:49

технологии

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930229980_0:168:3343:2048_1920x0_80_0_0_86063999b830ca5df7ca2e65cf612f81.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. К 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем 10 раз, это реалистичная задача, заявил президент России Владимир Путин."Так, в 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в 10 раз. Это абсолютно реалистичная задача", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному Собранию."В целом, необходимо развивать всю инфраструктуру экономики данных. Я прошу правительство предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, а также создают программное обеспечение", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20240229/parametry-1930230018.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024