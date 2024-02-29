В конгрессе США достигли соглашения о бюджете
Лидеры конгресса США достигли соглашения о бюджете, чтобы избежать шатдауна
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 фев — РИА Новости. Партийные лидеры конгресса США достигли соглашения о бюджете, чтобы не допустить остановки правительства: в ближайшее время проголосуют о краткосрочном продлении финансирования, а затем — и о полноценном, говорится в опубликованном спикером палаты представителей заявлении.
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"Мы согласны, что конгресс должен работать на двухпартийной основе, чтобы финансировать правительство", — отмечается в сообщении.
Кроме того, парламентарии согласились о шести законопроектах, предусматривающих финансирование различных направлений работы правительства: наука, торговля, энергетика, транспорт, военное строительство и другие. Принять этот пакет норм должны до 8 марта.
Шесть других законопроектов, в том числе об ассигнованиях на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, должны доработать и принять до 22 марта, говорится в заявлении.
Чтобы дать законодателям время проанализировать предлагаемые законопроекты и полноценно обсудить, на этой неделе конгресс проголосует о продлении финансирования федеральных ведомств на сроки до 8 и 22 марта.
В январе президент США Джо Байден подписал закон о временном продлении финансирования правительства до марта. Резолюция включает выделение средств для части федеральных ведомств до 1 марта, а для прочих — до 8-го.
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер достигли соглашения о финансировании работы правительства в размере 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год, который начался в США с октября 2023 года.
Тем не менее у конгрессменов в Капитолии не хватило времени, чтобы принять комплексный бюджет до наступления шатдауна, из-за чего законодателям и пришлось пойти на временную резолюцию, которая стала уже третьей с начала текущего финансового года.