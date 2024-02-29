https://ria.ru/20240229/ssha-1930105286.html

В США казнь убийцы провалилась из-за ошибки врачей

В США казнь убийцы провалилась из-за ошибки врачей - РИА Новости, 29.02.2024

В США казнь убийцы провалилась из-за ошибки врачей

Департамент исправительных учреждений штата Айдахо сообщил о несостоявшейся казни 73-летнего Томаса Крича из-за того, что медики не смогли поставить ему... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T01:25

2024-02-29T01:25

2024-02-29T09:15

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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Департамент исправительных учреждений штата Айдахо сообщил о несостоявшейся казни 73-летнего Томаса Крича из-за того, что медики не смогли поставить ему капельницу со смертельной инъекцией. Как сообщает департамент, "медицинская бригада не смогла установить капельницу" Кричу, из-за чего казнь, соответственно, и не состоялась. Убийцу вернут в камеру. При этом срок исполнения приговора истекает за минуту до полуночи (по местному времени), ввиду чего будут рассмотрены "дальнейшие шаги". Крич при этом уже успел отведать последний обед, на который выбрал жареную курицу, картофельное пюре, кукурузу и мороженое. Мужчина находится в тюрьме почти 50 лет, первоначально получив смертный приговор за несколько убийств, который впоследствии заменили на пожизненное заключение. Позднее, в 80-х, Крич расправился с сокамерником, из-за чего и был приговорен к казни. Американские СМИ называют Крича "серийным убийцей". ABC со ссылкой на судебные документы пишет, что мужчина признался в убийстве или участии в убийствах по меньшей мере 26 человек. Это не первый подобный случай в США за последнее время. В ноябре 2022 года в Алабаме сорвалась казнь Кеннета Юджина Смита из-за того, что попытки ввести в его вену катетер не увенчались успехом. Он был осужден в 1988 году за убийство женщины по заказу ее супруга-священника, который хотел получить страховку, чтобы расплатиться с долгами. В итоге 58-летний Смит стал первым человеком в США, которого казнили с использованием азота. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что "этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению". Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что в России считают смертную казнь варварством. Она отметила, что в США практиковалось пять видов казни – повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера и смертельная инъекция, – а теперь их стало шесть, и "все это свидетельствует о катастрофической ситуации с правами человека в Соединенных Штатах".

https://ria.ru/20240215/vlast-1927449265.html

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

https://ria.ru/20240127/kazn-1923808148.html

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в мире, сша, айдахо, алабама, оон