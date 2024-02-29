В конгрессе США достигли соглашения, чтобы избежать шатдауна, пишут СМИ
Politico: в конгрессе США достигли соглашения по финансированию правительства
© iStock.com / JULIA NIKHINSONЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© iStock.com / JULIA NIKHINSON
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Руководство конгресса США достигло соглашения по финансированию правительства с целью избежать остановку работы федерального правительства (шатдаун), сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
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"Лидеры конгресса достигли сделки по финансированию правительства, согласно высокопоставленному источнику в руководстве", - сообщает журналист издания в социальной сети Х.
Как отмечается, вскоре ожидается официальное объявление о достигнутой договоренности.
Во вторник лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер выразил надежду на то, что конгресс "очень близок" к соглашению по бюджету, который позволить избежать шатдаун.
В январе президент США Джо Байден подписал закон о временном продлении финансирования правительства до марта. Временная резолюция включает выделение средств для части федеральных ведомств до 1 марта, а для прочих - до 8 марта.
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер достигли соглашения о финансировании работы правительства в размере 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год, который начался в США с октября 2023 года. Тем не менее у конгрессменов в Капитолии не хватило времени, чтобы принять комплексный бюджет до наступления шатдауна, из-за чего законодателям и пришлось пойти на временную резолюцию, которая стала уже третьей с начала текущего финансового года.