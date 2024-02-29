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В конгрессе США достигли соглашения, чтобы избежать шатдауна, пишут СМИ

В конгрессе США достигли соглашения, чтобы избежать шатдауна, пишут СМИ - РИА Новости, 29.02.2024

В конгрессе США достигли соглашения, чтобы избежать шатдауна, пишут СМИ

Руководство конгресса США достигло соглашения по финансированию правительства с целью избежать остановку работы федерального правительства (шатдаун), сообщает... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T00:13

2024-02-29T00:13

2024-02-29T00:22

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конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Руководство конгресса США достигло соглашения по финансированию правительства с целью избежать остановку работы федерального правительства (шатдаун), сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Лидеры конгресса достигли сделки по финансированию правительства, согласно высокопоставленному источнику в руководстве", - сообщает журналист издания в социальной сети Х. Как отмечается, вскоре ожидается официальное объявление о достигнутой договоренности. Во вторник лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер выразил надежду на то, что конгресс "очень близок" к соглашению по бюджету, который позволить избежать шатдаун. В январе президент США Джо Байден подписал закон о временном продлении финансирования правительства до марта. Временная резолюция включает выделение средств для части федеральных ведомств до 1 марта, а для прочих - до 8 марта. Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер достигли соглашения о финансировании работы правительства в размере 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год, который начался в США с октября 2023 года. Тем не менее у конгрессменов в Капитолии не хватило времени, чтобы принять комплексный бюджет до наступления шатдауна, из-за чего законодателям и пришлось пойти на временную резолюцию, которая стала уже третьей с начала текущего финансового года.

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

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в мире, сша, чак шумер, джо байден, майк джонсон, конгресс сша, капитолий