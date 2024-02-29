https://ria.ru/20240229/sputniki-1930110517.html

Пентагон анализирует сближение российского и американского спутников

Пентагон анализирует сближение российского и американского спутников - РИА Новости, 29.02.2024

Пентагон анализирует сближение российского и американского спутников

Министерство обороны США проводит анализ по факту сближения российского и американского спутников, заявили РИА Новости в Космических силах страны. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T03:45

2024-02-29T03:45

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ВАШИНГТОН, 29 фев — РИА Новости. Министерство обороны США проводит анализ по факту сближения российского и американского спутников, заявили РИА Новости в Космических силах страны. "Министерство обороны проводит анализ после сближения, однако результаты скрининга предсказывали, что объекты приблизятся друг к другу достаточно близко, чтобы США уведомили Россию", — сообщил агентству представитель ведомства.В среду НАСА сообщило, что американский и российский спутники TIMED и "Космос 2221" прошли в максимальной близости друг от друга на орбите, но избежали столкновения. Американское космическое ведомство не уточнило, насколько близко друг к другу они находились в момент максимального сближения. До сближения спутников НАСА сообщало, что Пентагон следит за "возможным столкновением" российского и американского аппаратов на орбите. По расчету специалистов, сближение произошло на высоте около 600 километров. В сообщении НАСА отмечалось, что столкновение TIMED и "Космос 2221" является маловероятным, но потенциально может грозить "большим объемов обломков".

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