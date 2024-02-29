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Пентагон анализирует сближение российского и американского спутников - РИА Новости, 29.02.2024
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03:45 29.02.2024 (обновлено: 05:03 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/sputniki-1930110517.html
Пентагон анализирует сближение российского и американского спутников
Пентагон анализирует сближение российского и американского спутников - РИА Новости, 29.02.2024
Пентагон анализирует сближение российского и американского спутников
Министерство обороны США проводит анализ по факту сближения российского и американского спутников, заявили РИА Новости в Космических силах страны. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T03:45
2024-02-29T05:03
космос - риа наука
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ВАШИНГТОН, 29 фев — РИА Новости. Министерство обороны США проводит анализ по факту сближения российского и американского спутников, заявили РИА Новости в Космических силах страны. &quot;Министерство обороны проводит анализ после сближения, однако результаты скрининга предсказывали, что объекты приблизятся друг к другу достаточно близко, чтобы США уведомили Россию&quot;, — сообщил агентству представитель ведомства.В среду НАСА сообщило, что американский и российский спутники TIMED и "Космос 2221" прошли в максимальной близости друг от друга на орбите, но избежали столкновения. Американское космическое ведомство не уточнило, насколько близко друг к другу они находились в момент максимального сближения. До сближения спутников НАСА сообщало, что Пентагон следит за "возможным столкновением" российского и американского аппаратов на орбите. По расчету специалистов, сближение произошло на высоте около 600 километров. В сообщении НАСА отмечалось, что столкновение TIMED и "Космос 2221" является маловероятным, но потенциально может грозить "большим объемов обломков".
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космос - риа наука, сша, россия, министерство обороны сша, наса, в мире
Космос - РИА Наука, США, Россия, Министерство обороны США, НАСА, В мире
Пентагон анализирует сближение российского и американского спутников

Космические силы США: Пентагон анализирует сближение с российским спутником

© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Fotolia / Elenarts
Вид на планету Земля из космоса. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 фев — РИА Новости. Министерство обороны США проводит анализ по факту сближения российского и американского спутников, заявили РИА Новости в Космических силах страны.
«

"Министерство обороны проводит анализ после сближения, однако результаты скрининга предсказывали, что объекты приблизятся друг к другу достаточно близко, чтобы США уведомили Россию", — сообщил агентству представитель ведомства.

В среду НАСА сообщило, что американский и российский спутники TIMED и "Космос 2221" прошли в максимальной близости друг от друга на орбите, но избежали столкновения. Американское космическое ведомство не уточнило, насколько близко друг к другу они находились в момент максимального сближения.
До сближения спутников НАСА сообщало, что Пентагон следит за "возможным столкновением" российского и американского аппаратов на орбите. По расчету специалистов, сближение произошло на высоте около 600 километров. В сообщении НАСА отмечалось, что столкновение TIMED и "Космос 2221" является маловероятным, но потенциально может грозить "большим объемов обломков".
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