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Пентагон анализирует сближение российского и американского спутников
Пентагон анализирует сближение российского и американского спутников - РИА Новости, 29.02.2024
Пентагон анализирует сближение российского и американского спутников
Министерство обороны США проводит анализ по факту сближения российского и американского спутников, заявили РИА Новости в Космических силах страны. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T03:45
2024-02-29T03:45
2024-02-29T05:03
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ВАШИНГТОН, 29 фев — РИА Новости. Министерство обороны США проводит анализ по факту сближения российского и американского спутников, заявили РИА Новости в Космических силах страны. "Министерство обороны проводит анализ после сближения, однако результаты скрининга предсказывали, что объекты приблизятся друг к другу достаточно близко, чтобы США уведомили Россию", — сообщил агентству представитель ведомства.В среду НАСА сообщило, что американский и российский спутники TIMED и "Космос 2221" прошли в максимальной близости друг от друга на орбите, но избежали столкновения. Американское космическое ведомство не уточнило, насколько близко друг к другу они находились в момент максимального сближения. До сближения спутников НАСА сообщало, что Пентагон следит за "возможным столкновением" российского и американского аппаратов на орбите. По расчету специалистов, сближение произошло на высоте около 600 километров. В сообщении НАСА отмечалось, что столкновение TIMED и "Космос 2221" является маловероятным, но потенциально может грозить "большим объемов обломков".
https://ria.ru/20240222/ssha-1928868606.html
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Космос - РИА Наука, США, Россия, Министерство обороны США, НАСА, В мире
Пентагон анализирует сближение российского и американского спутников
Космические силы США: Пентагон анализирует сближение с российским спутником