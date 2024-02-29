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Запущенный с Восточного спутник "Метеор-М" № 2-4 вышел на орбиту - РИА Новости, 29.02.2024
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Наука
 
10:27 29.02.2024 (обновлено: 12:58 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/sputnik-1930137397.html
Запущенный с Восточного спутник "Метеор-М" № 2-4 вышел на орбиту
Запущенный с Восточного спутник "Метеор-М" № 2-4 вышел на орбиту - РИА Новости, 29.02.2024
Запущенный с Восточного спутник "Метеор-М" № 2-4 вышел на орбиту
Разгонный блок "Фрегат", запущенный на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, вывел на орбиту гидрометеорологический спутник "Метеор-М" № 2-4, сообщил РИА... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:27
2024-02-29T12:58
наука
иран
земля
роскосмос
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 29 фев — РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат", запущенный на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, вывел на орбиту гидрометеорологический спутник "Метеор-М" № 2-4, сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса". &quot;Космический аппарат дистанционного зондирования Земли &quot;Метеор-М&quot; № 2-4 в расчетное время штатно отделился от разгонного блока&quot;, — сказал собеседник агентства.Ракета со спутником и еще 17 российскими и одним иранским малыми аппаратами стартовала в 8:43 мск. Через девять минут и 23 секунды она вывела разгонный блок "Фрегат" с полезной нагрузкой на низкую околоземную орбиту. Разгонному блоку понадобилось два включения двигательной установки, прежде чем он доставил "Метеор-М" на орбиту высотой 820 километров. Миссия "Фрегата" еще не завершена, ему предстоит развезти по необходимым орбитам малые аппараты. Это был первый пуск с космодрома Восточный и уже третий старт российской ракеты в 2024 году. Накануне пуска министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что на ракете выведут на орбиту спутник Pars-1 в интересах ученых исламской республики. "Метеор-М" № 2-4, как и другие аппараты этой серии, предназначен для решения гидрометеорологических задач, мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве. Он также оснащен оборудованием для ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Кроме того, "Метеор-М" за счет радиолокационного комплекса может вести радиолокационный мониторинг Северного морского пути в любую погоду. Сейчас на орбите работают "Метеоры-М" под номерами 2-2 и 2-3, выведенные на орбиту в июле 2019-го и июне 2023 года. После того как группировку пополнят следующие аппараты, "Метеор-М" № 2-5 и № 2-6, начнутся запуски аппаратов нового поколения "Метеор-МП".
https://ria.ru/20240229/nasa-1930123826.html
https://ria.ru/20230825/mks-1892163941.html
https://ria.ru/20240228/sputniki-1930084483.html
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Запуск ракеты "Союз-2.1б"
Кадры старта "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", метеорологическим аппаратом "Метеор-М", 17 российскими и одним иранским малыми спутниками
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иран, земля, роскосмос
Наука, Иран, Земля, Роскосмос
Запущенный с Восточного спутник "Метеор-М" № 2-4 вышел на орбиту

Роскосмос: запущенный с Восточного спутник Метеор-М №2-4 вышел на целевую орбиту

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 29 фев — РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат", запущенный на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, вывел на орбиту гидрометеорологический спутник "Метеор-М" № 2-4, сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса".
«

"Космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" № 2-4 в расчетное время штатно отделился от разгонного блока", — сказал собеседник агентства.

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Ракета со спутником и еще 17 российскими и одним иранским малыми аппаратами стартовала в 8:43 мск. Через девять минут и 23 секунды она вывела разгонный блок "Фрегат" с полезной нагрузкой на низкую околоземную орбиту. Разгонному блоку понадобилось два включения двигательной установки, прежде чем он доставил "Метеор-М" на орбиту высотой 820 километров.
Миссия "Фрегата" еще не завершена, ему предстоит развезти по необходимым орбитам малые аппараты.
Это был первый пуск с космодрома Восточный и уже третий старт российской ракеты в 2024 году. Накануне пуска министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что на ракете выведут на орбиту спутник Pars-1 в интересах ученых исламской республики.
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"Метеор-М" № 2-4, как и другие аппараты этой серии, предназначен для решения гидрометеорологических задач, мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве. Он также оснащен оборудованием для ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Кроме того, "Метеор-М" за счет радиолокационного комплекса может вести радиолокационный мониторинг Северного морского пути в любую погоду.
Сейчас на орбите работают "Метеоры-М" под номерами 2-2 и 2-3, выведенные на орбиту в июле 2019-го и июне 2023 года. После того как группировку пополнят следующие аппараты, "Метеор-М" № 2-5 и № 2-6, начнутся запуски аппаратов нового поколения "Метеор-МП".
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