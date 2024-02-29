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Абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 29.02.2024 (обновлено: 17:46 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930175804.html
Абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию, заявил Путин
Абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию заявил, что абсолютное большинство россиян поддержало проведение специальной... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:19
2024-02-29T17:46
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию заявил, что абсолютное большинство россиян поддержало проведение специальной военной операции."Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютно большинство российского народа. Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе. Постоянно подтверждают это стремлением сделать как можно больше для страны и для общего блага", - сказал президент.Почти три четверти (72%) россиян уверены, что каждый житель страны должен вносить посильный вклад в успешное завершение специальной военной операции России на Украине, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Согласно данным центра, 43% россиян считают, что главная цель проведения СВО - защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории, 20% сообщили, что Россия хочет защитить население ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, 15% - что РФ прежде всего стремится изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов, 6% полагают, что цель - присоединить Украину к России.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Путин: "Абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию"
Путин: "Абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию"
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владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию, заявил Путин

Путин: абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию заявил, что абсолютное большинство россиян поддержало проведение специальной военной операции.
"Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютно большинство российского народа. Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе. Постоянно подтверждают это стремлением сделать как можно больше для страны и для общего блага", - сказал президент.
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Почти три четверти (72%) россиян уверены, что каждый житель страны должен вносить посильный вклад в успешное завершение специальной военной операции России на Украине, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно данным центра, 43% россиян считают, что главная цель проведения СВО - защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории, 20% сообщили, что Россия хочет защитить население ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, 15% - что РФ прежде всего стремится изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов, 6% полагают, что цель - присоединить Украину к России.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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