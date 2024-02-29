https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930175804.html

Абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию, заявил Путин

Абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию заявил, что абсолютное большинство россиян поддержало проведение специальной... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:19

2024-02-29T12:19

2024-02-29T17:46

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию заявил, что абсолютное большинство россиян поддержало проведение специальной военной операции."Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютно большинство российского народа. Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе. Постоянно подтверждают это стремлением сделать как можно больше для страны и для общего блага", - сказал президент.Почти три четверти (72%) россиян уверены, что каждый житель страны должен вносить посильный вклад в успешное завершение специальной военной операции России на Украине, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Согласно данным центра, 43% россиян считают, что главная цель проведения СВО - защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории, 20% сообщили, что Россия хочет защитить население ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, 15% - что РФ прежде всего стремится изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов, 6% полагают, что цель - присоединить Украину к России.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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Путин: "Абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию" Путин: "Абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию" 2024-02-29T12:19 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф