https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930152086.html

Призывников в зоне СВО нет, заявил Сергей Иванов

Призывников в зоне СВО нет, заявил Сергей Иванов - РИА Новости, 29.02.2024

Призывников в зоне СВО нет, заявил Сергей Иванов

Российских призывников в зоне СВО нет и быть не может, хотя именно благодаря срочникам удалось победить в Чеченской войне, заявил специальный представитель... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:17

2024-02-29T11:17

2024-02-29T11:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей иванов (политик)

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российских призывников в зоне СВО нет и быть не может, хотя именно благодаря срочникам удалось победить в Чеченской войне, заявил специальный представитель президента РФ, экс-министр обороны Сергей Иванов. "Никаких призывников в зоне специальной военной операции нет и быт не может. Половина армии как минимум уже контрактная", - сказал в эфире телеканала "Россия 24" Иванов, возглавлявший Минобороны в 2001-2007 годах. "Армия-то стала другой, я хорошо помню начало нулевых годов. У нас не было ни одного батальона в тот момент полностью слаженного, укомплектованного, мы создавали отдельные роты, боевые тактические группы, которые воевали в Чечне. Во многом нам удалось победить за счёт призывников. Я не хочу забывать об этом, молодые ребята-россияне по призыву прекрасно воевали в Чечне, низкий им за это поклон", - добавил он.

https://ria.ru/20240202/dobrovoltsy-1924934087.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей иванов (политик)