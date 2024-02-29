Рейтинг@Mail.ru
Призывников в зоне СВО нет, заявил Сергей Иванов - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 29.02.2024 (обновлено: 11:18 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930152086.html
Призывников в зоне СВО нет, заявил Сергей Иванов
Призывников в зоне СВО нет, заявил Сергей Иванов - РИА Новости, 29.02.2024
Призывников в зоне СВО нет, заявил Сергей Иванов
Российских призывников в зоне СВО нет и быть не может, хотя именно благодаря срочникам удалось победить в Чеченской войне, заявил специальный представитель... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:17
2024-02-29T11:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей иванов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929833591_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_4efbd6d8d4f9b652f2a446396cad08ec.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российских призывников в зоне СВО нет и быть не может, хотя именно благодаря срочникам удалось победить в Чеченской войне, заявил специальный представитель президента РФ, экс-министр обороны Сергей Иванов. "Никаких призывников в зоне специальной военной операции нет и быт не может. Половина армии как минимум уже контрактная", - сказал в эфире телеканала "Россия 24" Иванов, возглавлявший Минобороны в 2001-2007 годах. "Армия-то стала другой, я хорошо помню начало нулевых годов. У нас не было ни одного батальона в тот момент полностью слаженного, укомплектованного, мы создавали отдельные роты, боевые тактические группы, которые воевали в Чечне. Во многом нам удалось победить за счёт призывников. Я не хочу забывать об этом, молодые ребята-россияне по призыву прекрасно воевали в Чечне, низкий им за это поклон", - добавил он.
https://ria.ru/20240202/dobrovoltsy-1924934087.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929833591_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_9a16059b5fa19217ee425721a5fe0a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей иванов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Иванов (политик)
Призывников в зоне СВО нет, заявил Сергей Иванов

Сергей Иванов: никаких российских призывников в зоне СВО нет и быть не может

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации
Артиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ Гиацинт-С в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российских призывников в зоне СВО нет и быть не может, хотя именно благодаря срочникам удалось победить в Чеченской войне, заявил специальный представитель президента РФ, экс-министр обороны Сергей Иванов.
"Никаких призывников в зоне специальной военной операции нет и быт не может. Половина армии как минимум уже контрактная", - сказал в эфире телеканала "Россия 24" Иванов, возглавлявший Минобороны в 2001-2007 годах.
"Армия-то стала другой, я хорошо помню начало нулевых годов. У нас не было ни одного батальона в тот момент полностью слаженного, укомплектованного, мы создавали отдельные роты, боевые тактические группы, которые воевали в Чечне. Во многом нам удалось победить за счёт призывников. Я не хочу забывать об этом, молодые ребята-россияне по призыву прекрасно воевали в Чечне, низкий им за это поклон", - добавил он.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
"Идут батальонами". На Украине испугались российских добровольцев
2 февраля, 03:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей Иванов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала