https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930152086.html
Призывников в зоне СВО нет, заявил Сергей Иванов
Призывников в зоне СВО нет, заявил Сергей Иванов - РИА Новости, 29.02.2024
Призывников в зоне СВО нет, заявил Сергей Иванов
Российских призывников в зоне СВО нет и быть не может, хотя именно благодаря срочникам удалось победить в Чеченской войне, заявил специальный представитель... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:17
2024-02-29T11:17
2024-02-29T11:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей иванов (политик)
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российских призывников в зоне СВО нет и быть не может, хотя именно благодаря срочникам удалось победить в Чеченской войне, заявил специальный представитель президента РФ, экс-министр обороны Сергей Иванов. "Никаких призывников в зоне специальной военной операции нет и быт не может. Половина армии как минимум уже контрактная", - сказал в эфире телеканала "Россия 24" Иванов, возглавлявший Минобороны в 2001-2007 годах. "Армия-то стала другой, я хорошо помню начало нулевых годов. У нас не было ни одного батальона в тот момент полностью слаженного, укомплектованного, мы создавали отдельные роты, боевые тактические группы, которые воевали в Чечне. Во многом нам удалось победить за счёт призывников. Я не хочу забывать об этом, молодые ребята-россияне по призыву прекрасно воевали в Чечне, низкий им за это поклон", - добавил он.
https://ria.ru/20240202/dobrovoltsy-1924934087.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей иванов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Иванов (политик)
Призывников в зоне СВО нет, заявил Сергей Иванов
Сергей Иванов: никаких российских призывников в зоне СВО нет и быть не может
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российских призывников в зоне СВО нет и быть не может, хотя именно благодаря срочникам удалось победить в Чеченской войне, заявил специальный представитель президента РФ, экс-министр обороны Сергей Иванов.
"Никаких призывников в зоне специальной военной операции нет и быт не может. Половина армии как минимум уже контрактная", - сказал в эфире телеканала "Россия 24" Иванов, возглавлявший Минобороны в 2001-2007 годах.
"Армия-то стала другой, я хорошо помню начало нулевых годов. У нас не было ни одного батальона в тот момент полностью слаженного, укомплектованного, мы создавали отдельные роты, боевые тактические группы, которые воевали в Чечне. Во многом нам удалось победить за счёт призывников. Я не хочу забывать об этом, молодые ребята-россияне по призыву прекрасно воевали в Чечне, низкий им за это поклон", - добавил он.
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