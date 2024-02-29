https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930118842.html

Российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино

Российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино - РИА Новости, 29.02.2024

Российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино

Подразделения Вооруженных сил России закрепились на опорных пунктах в Работино Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T08:21

2024-02-29T08:21

2024-02-29T10:10

специальная военная операция на украине

безопасность

работино

россия

запорожская область

южный военный округ

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России закрепились на опорных пунктах в Работино Запорожской области, сообщило Минобороны. Ведомство опубликовало кадры активных штурмовых действий военнослужащих гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа."Благодаря грамотному планированию операций со стороны командования группировки войск "Днепр" нашим мотострелкам удается застать противника врасплох, занять и закрепиться на их опорных пунктах внутри населенного пункта", — отмечается в сообщении.Как рассказал командир танка с позывным Снайпер, перед штурмом танковое звено проложило дорогу через минные поля, после этого в Работино начала заходить пехота на БМП. Он подчеркнул, что маневры были совершенно непредсказуемы для противника.Командование с помощью дронов корректировало действия личного состава, а также наводило артиллерийские расчеты.В Минобороны заявили, что операция по штурму позиций ВСУ была организована во взаимодействии всех видов и родов войск, отработала воздушная и наземная разведка, прошла мощная артиллерийская подготовка.На кадрах с разведывательного беспилотника видно, как штурмовые группы гвардейского мотострелкового полка ЮВО под прикрытием БМП пехоты заходят в населенный пункт и закрепляются в одном из ключевых зданий.Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930112924.html

https://ria.ru/20240227/rabotino-1929741738.html

https://ria.ru/20240228/snaryady-1930000041.html

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запорожская область

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Штурм опорных пунктов ВСУ в селе Работино Российские военные закрепились на опорных пунктах в селе Работино. Минобороны РФ показало кадры активных штурмовых действий мотострелков Южного военного округа 2024-02-29T08:21 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, работино, россия, запорожская область, южный военный округ, вооруженные силы украины