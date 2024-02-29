https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930113955.html

Пленный рассказал, как ВСУ ударили дронами по своим

Пленный рассказал, как ВСУ ударили дронами по своим - РИА Новости, 29.02.2024

Пленный рассказал, как ВСУ ударили дронами по своим

Украинский военный Александр Госинец рассказал РИА Новости, как попал под удар украинских же дронов-камикадзе, когда вместе с сослуживцами сдавался в плен... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T06:02

2024-02-29T06:02

2024-02-29T06:02

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

днепропетровск

вооруженные силы украины

в мире

украина

россия

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ГЕНИЧЕСК, 29 фев - РИА Новости. Украинский военный Александр Госинец рассказал РИА Новости, как попал под удар украинских же дронов-камикадзе, когда вместе с сослуживцами сдавался в плен российским бойцам южнее поселка Урожайное в ДНР. "18-го числа (января – ред.) взяли нас в плен. Ехал танчик. Передал (позывной – ред.) "Кёльн", что уже близко танчик, мы ничего сделать не сможем. Мы выскочили посмотреть – нас оглушило. Мы забежали в блиндаж. Потом ваши уже подошли, и мы добровольно сдались, потому что смысла не было... Мы сами вышли, сами вышли. Потом наши FPV-дроны начали уже "разбирать" наши позиции. Получил я ранение", – сказал он. Ранен он был в спину. Российские бойцы оказали ему и его сослуживцам первую помощь и вытащили их с обстреливаемых ВСУ позиций. "Осмотрели, промыли, обезболили, накормили, напоили", – сказал Госинец. По его словам, его призвали в Днепропетровске, повестка пришла на работу.

https://ria.ru/20240229/avdeevka-1930112180.html

донецкая народная республика

днепропетровск

украина

россия

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донецкая народная республика, днепропетровск, вооруженные силы украины, в мире, украина, россия