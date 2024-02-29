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Пленный рассказал, как ВСУ ударили дронами по своим - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930113955.html
Пленный рассказал, как ВСУ ударили дронами по своим
Пленный рассказал, как ВСУ ударили дронами по своим - РИА Новости, 29.02.2024
Пленный рассказал, как ВСУ ударили дронами по своим
Украинский военный Александр Госинец рассказал РИА Новости, как попал под удар украинских же дронов-камикадзе, когда вместе с сослуживцами сдавался в плен... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T06:02
2024-02-29T06:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровск
вооруженные силы украины
в мире
украина
россия
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ГЕНИЧЕСК, 29 фев - РИА Новости. Украинский военный Александр Госинец рассказал РИА Новости, как попал под удар украинских же дронов-камикадзе, когда вместе с сослуживцами сдавался в плен российским бойцам южнее поселка Урожайное в ДНР. "18-го числа (января – ред.) взяли нас в плен. Ехал танчик. Передал (позывной – ред.) "Кёльн", что уже близко танчик, мы ничего сделать не сможем. Мы выскочили посмотреть – нас оглушило. Мы забежали в блиндаж. Потом ваши уже подошли, и мы добровольно сдались, потому что смысла не было... Мы сами вышли, сами вышли. Потом наши FPV-дроны начали уже "разбирать" наши позиции. Получил я ранение", – сказал он. Ранен он был в спину. Российские бойцы оказали ему и его сослуживцам первую помощь и вытащили их с обстреливаемых ВСУ позиций. "Осмотрели, промыли, обезболили, накормили, напоили", – сказал Госинец. По его словам, его призвали в Днепропетровске, повестка пришла на работу.
https://ria.ru/20240229/avdeevka-1930112180.html
донецкая народная республика
днепропетровск
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донецкая народная республика, днепропетровск, вооруженные силы украины, в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Россия
Пленный рассказал, как ВСУ ударили дронами по своим

Украинский пленный: ВСУ ударили дронами по своим, когда они сдавались в плен

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 29 фев - РИА Новости. Украинский военный Александр Госинец рассказал РИА Новости, как попал под удар украинских же дронов-камикадзе, когда вместе с сослуживцами сдавался в плен российским бойцам южнее поселка Урожайное в ДНР.
"18-го числа (января – ред.) взяли нас в плен. Ехал танчик. Передал (позывной – ред.) "Кёльн", что уже близко танчик, мы ничего сделать не сможем. Мы выскочили посмотреть – нас оглушило. Мы забежали в блиндаж. Потом ваши уже подошли, и мы добровольно сдались, потому что смысла не было... Мы сами вышли, сами вышли. Потом наши FPV-дроны начали уже "разбирать" наши позиции. Получил я ранение", – сказал он.
Ранен он был в спину. Российские бойцы оказали ему и его сослуживцам первую помощь и вытащили их с обстреливаемых ВСУ позиций.
"Осмотрели, промыли, обезболили, накормили, напоили", – сказал Госинец.
По его словам, его призвали в Днепропетровске, повестка пришла на работу.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровскВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаРоссия
 
 
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