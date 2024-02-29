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Авиация поразила скопление живой силы ВСУ крупнокалиберными "Тулумбасами"
Авиация поразила скопление живой силы ВСУ крупнокалиберными "Тулумбасами" - РИА Новости, 29.02.2024
Авиация поразила скопление живой силы ВСУ крупнокалиберными "Тулумбасами"
Российские штурмовики Су-25 накрыли скопления личного состава войск Украины 122-мм ракетами С-13 "Тулумбас", сообщили в четверг в Минобороны. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T05:03
2024-02-29T05:03
2024-02-29T05:13
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 накрыли скопления личного состава войск Украины 122-мм ракетами С-13 "Тулумбас", сообщили в четверг в Минобороны. "Экипажи штурмовиков на самолетах Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты, скопление живой силы и бронированной техники ВСУ на Донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров", — заявили в оборонном ведомстве.Там добавили, что, согласно докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт штурмовиков прошёл в штатном режиме. После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
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безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25, Вооруженные силы РФ
Авиация поразила скопление живой силы ВСУ крупнокалиберными "Тулумбасами"
МО: штурмовики Су-25 накрыли личный состав ВСУ ракетами С-13 "Тулумбас"
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 накрыли скопления личного состава войск Украины 122-мм ракетами С-13 "Тулумбас", сообщили в четверг в Минобороны.
«
"Экипажи штурмовиков на самолетах Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты, скопление живой силы и бронированной техники ВСУ на Донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров", — заявили в оборонном ведомстве.
Там добавили, что, согласно докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт штурмовиков прошёл в штатном режиме.
После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
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