https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930112924.html

Авиация поразила скопление живой силы ВСУ крупнокалиберными "Тулумбасами"

Авиация поразила скопление живой силы ВСУ крупнокалиберными "Тулумбасами" - РИА Новости, 29.02.2024

Авиация поразила скопление живой силы ВСУ крупнокалиберными "Тулумбасами"

Российские штурмовики Су-25 накрыли скопления личного состава войск Украины 122-мм ракетами С-13 "Тулумбас", сообщили в четверг в Минобороны. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T05:03

2024-02-29T05:03

2024-02-29T05:13

специальная военная операция на украине

безопасность

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су-25

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 накрыли скопления личного состава войск Украины 122-мм ракетами С-13 "Тулумбас", сообщили в четверг в Минобороны. "Экипажи штурмовиков на самолетах Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты, скопление живой силы и бронированной техники ВСУ на Донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров", — заявили в оборонном ведомстве.Там добавили, что, согласно докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт штурмовиков прошёл в штатном режиме. После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

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безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф