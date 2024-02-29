Рейтинг@Mail.ru
В Армении завели дело против азербайджанского солдата, нарушившего границу - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/soldat-1930143527.html
В Армении завели дело против азербайджанского солдата, нарушившего границу
В Армении завели дело против азербайджанского солдата, нарушившего границу - РИА Новости, 29.02.2024
В Армении завели дело против азербайджанского солдата, нарушившего границу
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статьям "попытка диверсии" и "покушение на убийство" против азербайджанского солдата, накануне... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:52
2024-02-29T10:52
в мире
армения
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg
ЕРЕВАН, 29 фев - РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статьям "попытка диверсии" и "покушение на убийство" против азербайджанского солдата, накануне перешедшего границу в районе армянского села Тех на сюникском участке. Двадцать восьмого февраля в Службе нацбезопасности Армении сообщили, что азербайджанский военный с автоматом с одной обоймой пересек "армяно-азербайджанскую линию соприкосновения" рядом с указанным селом и был обезврежен. "В Следственном комитете Армении инициировано уголовное производство в отношении военнослужащего ВС Азербайджана Руслана Панахова по факту попытки диверсии, покушения на убийство... а также по мотивам национальной и религиозной ненависти, незаконного ношения и перевозки оружия, контрабанды огнестрельного оружия, незаконного пересечения границы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета. В окрестностях армянского села Тех проходит граница с Азербайджаном. На противоположной стороне располагается Лачинский район, перешедший под контроль Баку в конце 2020 года.
https://ria.ru/20240228/odkb-1930051989.html
https://ria.ru/20240223/slova-1929149210.html
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_325:162:1709:1200_1920x0_80_0_0_20eb09202705dc43128f5cd1d4c87579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
В Армении завели дело против азербайджанского солдата, нарушившего границу

Армения завела дело против солдата из Азербайджана, нарушившего границу в Сюнике

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 фев - РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статьям "попытка диверсии" и "покушение на убийство" против азербайджанского солдата, накануне перешедшего границу в районе армянского села Тех на сюникском участке.
Двадцать восьмого февраля в Службе нацбезопасности Армении сообщили, что азербайджанский военный с автоматом с одной обоймой пересек "армяно-азербайджанскую линию соприкосновения" рядом с указанным селом и был обезврежен.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Армения может заморозить участие в ОДКБ де-юре, заявил Пашинян
28 февраля, 17:41
"В Следственном комитете Армении инициировано уголовное производство в отношении военнослужащего ВС Азербайджана Руслана Панахова по факту попытки диверсии, покушения на убийство... а также по мотивам национальной и религиозной ненависти, незаконного ношения и перевозки оружия, контрабанды огнестрельного оружия, незаконного пересечения границы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета.
В окрестностях армянского села Тех проходит граница с Азербайджаном. На противоположной стороне располагается Лачинский район, перешедший под контроль Баку в конце 2020 года.
Здание МИД Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Баку ответил на слова Пашиняна о готовящейся войне против Еревана
23 февраля, 14:17
 
В миреАрменияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала