https://ria.ru/20240229/soldat-1930143527.html

В Армении завели дело против азербайджанского солдата, нарушившего границу

В Армении завели дело против азербайджанского солдата, нарушившего границу - РИА Новости, 29.02.2024

В Армении завели дело против азербайджанского солдата, нарушившего границу

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статьям "попытка диверсии" и "покушение на убийство" против азербайджанского солдата, накануне... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T10:52

2024-02-29T10:52

2024-02-29T10:52

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ЕРЕВАН, 29 фев - РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статьям "попытка диверсии" и "покушение на убийство" против азербайджанского солдата, накануне перешедшего границу в районе армянского села Тех на сюникском участке. Двадцать восьмого февраля в Службе нацбезопасности Армении сообщили, что азербайджанский военный с автоматом с одной обоймой пересек "армяно-азербайджанскую линию соприкосновения" рядом с указанным селом и был обезврежен. "В Следственном комитете Армении инициировано уголовное производство в отношении военнослужащего ВС Азербайджана Руслана Панахова по факту попытки диверсии, покушения на убийство... а также по мотивам национальной и религиозной ненависти, незаконного ношения и перевозки оружия, контрабанды огнестрельного оружия, незаконного пересечения границы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета. В окрестностях армянского села Тех проходит граница с Азербайджаном. На противоположной стороне располагается Лачинский район, перешедший под контроль Баку в конце 2020 года.

https://ria.ru/20240228/odkb-1930051989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, азербайджан