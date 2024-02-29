https://ria.ru/20240229/soldat-1930143527.html
В Армении завели дело против азербайджанского солдата, нарушившего границу
В Армении завели дело против азербайджанского солдата, нарушившего границу - РИА Новости, 29.02.2024
В Армении завели дело против азербайджанского солдата, нарушившего границу
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статьям "попытка диверсии" и "покушение на убийство" против азербайджанского солдата, накануне... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:52
2024-02-29T10:52
2024-02-29T10:52
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ЕРЕВАН, 29 фев - РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статьям "попытка диверсии" и "покушение на убийство" против азербайджанского солдата, накануне перешедшего границу в районе армянского села Тех на сюникском участке. Двадцать восьмого февраля в Службе нацбезопасности Армении сообщили, что азербайджанский военный с автоматом с одной обоймой пересек "армяно-азербайджанскую линию соприкосновения" рядом с указанным селом и был обезврежен. "В Следственном комитете Армении инициировано уголовное производство в отношении военнослужащего ВС Азербайджана Руслана Панахова по факту попытки диверсии, покушения на убийство... а также по мотивам национальной и религиозной ненависти, незаконного ношения и перевозки оружия, контрабанды огнестрельного оружия, незаконного пересечения границы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета. В окрестностях армянского села Тех проходит граница с Азербайджаном. На противоположной стороне располагается Лачинский район, перешедший под контроль Баку в конце 2020 года.
https://ria.ru/20240228/odkb-1930051989.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
В Армении завели дело против азербайджанского солдата, нарушившего границу
Армения завела дело против солдата из Азербайджана, нарушившего границу в Сюнике