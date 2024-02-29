https://ria.ru/20240229/smartfon-1930339780.html

В Xiaomi устраняют сбой, который превращает смартфон в "кирпич"

В Xiaomi устраняют сбой, который превращает смартфон в "кирпич" - РИА Новости, 29.02.2024

В Xiaomi устраняют сбой, который превращает смартфон в "кирпич"

Компания Xiaomi работает над устранением сбоя, который делает смартфоны неработоспособными. Об этом сообщили на официальной странице корпорации в социальной... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T19:30

2024-02-29T19:30

2024-02-29T19:30

общество

технологии

xiaomi inc

китай

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900613986_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_06ac5809b46ed7a89733cb49e965bffb.jpg

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Компания Xiaomi работает над устранением сбоя, который делает смартфоны неработоспособными. Об этом сообщили на официальной странице корпорации в социальной сети "ВКонтакте"."Мы уже работаем над решением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.Ранее пользователи Xiaomi пожаловались на ломающее смартфоны обновление. Владельцы гаджетов пишут в обсуждении в официальной группе Xiaomi "ВКонтакте", что их устройства превратились в "кирпичи". После попытки обновления, которая у многих началась автоматически, на экранах смартфонов открывается Recovery Menu (меню восстановления), из которого не получается выйти. Перезагрузка также не помогает.В службе поддержки компании уточнили, что случился глобальный масштабный сбой. У проблемы есть два решения: либо осуществить полный сброс устройства, либо отнести его в сервисный центр, заявили в организации.

https://ria.ru/20231228/elektromobil-1918749002.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, технологии, xiaomi inc, китай, россия