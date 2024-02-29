https://ria.ru/20240229/smartfon-1930339780.html
В Xiaomi устраняют сбой, который превращает смартфон в "кирпич"
В Xiaomi устраняют сбой, который превращает смартфон в "кирпич" - РИА Новости, 29.02.2024
В Xiaomi устраняют сбой, который превращает смартфон в "кирпич"
Компания Xiaomi работает над устранением сбоя, который делает смартфоны неработоспособными. Об этом сообщили на официальной странице корпорации в социальной... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T19:30
2024-02-29T19:30
2024-02-29T19:30
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Компания Xiaomi работает над устранением сбоя, который делает смартфоны неработоспособными. Об этом сообщили на официальной странице корпорации в социальной сети "ВКонтакте"."Мы уже работаем над решением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.Ранее пользователи Xiaomi пожаловались на ломающее смартфоны обновление. Владельцы гаджетов пишут в обсуждении в официальной группе Xiaomi "ВКонтакте", что их устройства превратились в "кирпичи". После попытки обновления, которая у многих началась автоматически, на экранах смартфонов открывается Recovery Menu (меню восстановления), из которого не получается выйти. Перезагрузка также не помогает.В службе поддержки компании уточнили, что случился глобальный масштабный сбой. У проблемы есть два решения: либо осуществить полный сброс устройства, либо отнести его в сервисный центр, заявили в организации.
https://ria.ru/20231228/elektromobil-1918749002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, xiaomi inc, китай, россия
Общество, Технологии, Xiaomi Inc, Китай, Россия
В Xiaomi устраняют сбой, который превращает смартфон в "кирпич"
В Xiaomi сообщили, что устраняют сбой ПО, превращающий смартфон в "кирпич"