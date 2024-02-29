Рейтинг@Mail.ru
Столкновение НАТО с Россией может закончиться апокалипсисом, заявил Слуцкий - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 29.02.2024 (обновлено: 21:45 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/slutskiy-1930357753.html
Столкновение НАТО с Россией может закончиться апокалипсисом, заявил Слуцкий
Столкновение НАТО с Россией может закончиться апокалипсисом, заявил Слуцкий - РИА Новости, 29.02.2024
Столкновение НАТО с Россией может закончиться апокалипсисом, заявил Слуцкий
Столкновение НАТО и России в лучшем случае закончится распадом альянса, а в худшем – ядерной войной и апокалипсисом, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T21:32
2024-02-29T21:45
россия
нато
леонид слуцкий (политик)
в мире
украина
владимир путин
лдпр
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_8b326d5684350b9ac215cd5fa03f69a7.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Столкновение НАТО и России в лучшем случае закончится распадом альянса, а в худшем – ядерной войной и апокалипсисом, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам, кандидат в президенты от ЛДПР и лидер партии Леонид Слуцкий.Остин заявил в четверг, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России."Остин не понимает одного: "возможное" столкновение НАТО с Россией в лучшем случае закончится распадом НАТО, а в худшем – ядерной войной и апокалипсисом. Мы никому не угрожаем, и это подчеркивалось неоднократно руководством страны. Но в случае любого нападения на Россию отпор будет мгновенным, а последствия для интервентов – трагичными. И вот об этом предупреждал сегодня Владимир Путин", – сказал Слуцкий.По его словам, заявление Остина – это манипуляции на грани адекватности."Представители администрации Байдена долгое время пытаются через запугивание оказать давление на палату представителей в вопросах выделение военной помощи режиму Зеленского. Дошло до фабрикации подобного рода "экзистенциальных угроз" для поддержания активной фазы украинского конфликта с целью продолжения прокси-войны против России", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20240229/kartapolov-1930350244.html
https://ria.ru/20240229/mid-1930351793.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_5b70f0528539e464d49328e3156c4241.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, леонид слуцкий (политик), в мире, украина, владимир путин, лдпр, госдума рф
Россия, НАТО, Леонид Слуцкий (политик), В мире, Украина, Владимир Путин, ЛДПР, Госдума РФ
Столкновение НАТО с Россией может закончиться апокалипсисом, заявил Слуцкий

Слуцкий: столкновение НАТО с Россией в худшем случае закончится ядерной войной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Столкновение НАТО и России в лучшем случае закончится распадом альянса, а в худшем – ядерной войной и апокалипсисом, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам, кандидат в президенты от ЛДПР и лидер партии Леонид Слуцкий.
Остин заявил в четверг, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
НАТО может ожидать участь Украины, заявил Картаполов
Вчера, 20:36
"Остин не понимает одного: "возможное" столкновение НАТО с Россией в лучшем случае закончится распадом НАТО, а в худшем – ядерной войной и апокалипсисом. Мы никому не угрожаем, и это подчеркивалось неоднократно руководством страны. Но в случае любого нападения на Россию отпор будет мгновенным, а последствия для интервентов – трагичными. И вот об этом предупреждал сегодня Владимир Путин", – сказал Слуцкий.
По его словам, заявление Остина – это манипуляции на грани адекватности.
"Представители администрации Байдена долгое время пытаются через запугивание оказать давление на палату представителей в вопросах выделение военной помощи режиму Зеленского. Дошло до фабрикации подобного рода "экзистенциальных угроз" для поддержания активной фазы украинского конфликта с целью продолжения прокси-войны против России", – подчеркнул он.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Захарова ответила на слова Остина о возможном столкновении России и НАТО
Вчера, 20:46
 
РоссияНАТОЛеонид Слуцкий (политик)В миреУкраинаВладимир ПутинЛДПРГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала