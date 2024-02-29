https://ria.ru/20240229/slutskiy-1930357753.html
Столкновение НАТО с Россией может закончиться апокалипсисом, заявил Слуцкий
Столкновение НАТО с Россией может закончиться апокалипсисом, заявил Слуцкий - РИА Новости, 29.02.2024
Столкновение НАТО с Россией может закончиться апокалипсисом, заявил Слуцкий
Столкновение НАТО и России в лучшем случае закончится распадом альянса, а в худшем – ядерной войной и апокалипсисом, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T21:32
2024-02-29T21:32
2024-02-29T21:45
россия
нато
леонид слуцкий (политик)
в мире
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лдпр
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Столкновение НАТО и России в лучшем случае закончится распадом альянса, а в худшем – ядерной войной и апокалипсисом, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам, кандидат в президенты от ЛДПР и лидер партии Леонид Слуцкий.Остин заявил в четверг, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России."Остин не понимает одного: "возможное" столкновение НАТО с Россией в лучшем случае закончится распадом НАТО, а в худшем – ядерной войной и апокалипсисом. Мы никому не угрожаем, и это подчеркивалось неоднократно руководством страны. Но в случае любого нападения на Россию отпор будет мгновенным, а последствия для интервентов – трагичными. И вот об этом предупреждал сегодня Владимир Путин", – сказал Слуцкий.По его словам, заявление Остина – это манипуляции на грани адекватности."Представители администрации Байдена долгое время пытаются через запугивание оказать давление на палату представителей в вопросах выделение военной помощи режиму Зеленского. Дошло до фабрикации подобного рода "экзистенциальных угроз" для поддержания активной фазы украинского конфликта с целью продолжения прокси-войны против России", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20240229/kartapolov-1930350244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, леонид слуцкий (политик), в мире, украина, владимир путин, лдпр, госдума рф
Россия, НАТО, Леонид Слуцкий (политик), В мире, Украина, Владимир Путин, ЛДПР, Госдума РФ
Столкновение НАТО с Россией может закончиться апокалипсисом, заявил Слуцкий
Слуцкий: столкновение НАТО с Россией в худшем случае закончится ядерной войной