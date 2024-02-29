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СК в Петербурге начал проверку после обнаружения скелета мужчины - РИА Новости, 29.02.2024
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15:05 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/sk-1930271311.html
СК в Петербурге начал проверку после обнаружения скелета мужчины
СК в Петербурге начал проверку после обнаружения скелета мужчины - РИА Новости, 29.02.2024
СК в Петербурге начал проверку после обнаружения скелета мужчины
Доследственная проверка организована после того, как в квартире в Пушкинском районе Санкт-Петербурга обнаружили скелетированные останки мужчины, сообщил... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:05
2024-02-29T15:05
происшествия
санкт-петербург
пушкин
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев – РИА Новости. Доследственная проверка организована после того, как в квартире в Пушкинском районе Санкт-Петербурга обнаружили скелетированные останки мужчины, сообщил городской главк СК РФ в своем Telegram-канале. Ранее источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что сотрудниками коммунальной службы в квартире на улице Красной Звезды в городе Пушкин было обнаружено тело мужчины 1950 года рождения - судя по всему, смерть наступила несколько лет назад. &quot;Следственным отделом по Пушкинскому району... проводится доследственная проверка по факту обнаружения 28 февраля... в квартире одного из домов, расположенного на улице Красной Звезды, скелетированных останков местного жителя 1950 года рождения&quot;, – информирует ГСУСК.В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит определить, каковы причины смерти мужчины и когда она наступила.
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происшествия, санкт-петербург, пушкин, следственный комитет россии (ск рф), жилье
Происшествия, Санкт-Петербург, Пушкин, Следственный комитет России (СК РФ), Жилье
СК в Петербурге начал проверку после обнаружения скелета мужчины

СК начал проверку после обнаружения скелета мужчины в квартире в Петербурге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев – РИА Новости. Доследственная проверка организована после того, как в квартире в Пушкинском районе Санкт-Петербурга обнаружили скелетированные останки мужчины, сообщил городской главк СК РФ в своем Telegram-канале.
Ранее источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что сотрудниками коммунальной службы в квартире на улице Красной Звезды в городе Пушкин было обнаружено тело мужчины 1950 года рождения - судя по всему, смерть наступила несколько лет назад.
«

"Следственным отделом по Пушкинскому району... проводится доследственная проверка по факту обнаружения 28 февраля... в квартире одного из домов, расположенного на улице Красной Звезды, скелетированных останков местного жителя 1950 года рождения", – информирует ГСУСК.

В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит определить, каковы причины смерти мужчины и когда она наступила.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургПушкинСледственный комитет России (СК РФ)Жилье
 
 
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