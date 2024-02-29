https://ria.ru/20240229/sk-1930271311.html
СК в Петербурге начал проверку после обнаружения скелета мужчины
СК в Петербурге начал проверку после обнаружения скелета мужчины - РИА Новости, 29.02.2024
СК в Петербурге начал проверку после обнаружения скелета мужчины
Доследственная проверка организована после того, как в квартире в Пушкинском районе Санкт-Петербурга обнаружили скелетированные останки мужчины, сообщил... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:05
2024-02-29T15:05
2024-02-29T15:05
происшествия
санкт-петербург
пушкин
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев – РИА Новости. Доследственная проверка организована после того, как в квартире в Пушкинском районе Санкт-Петербурга обнаружили скелетированные останки мужчины, сообщил городской главк СК РФ в своем Telegram-канале. Ранее источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что сотрудниками коммунальной службы в квартире на улице Красной Звезды в городе Пушкин было обнаружено тело мужчины 1950 года рождения - судя по всему, смерть наступила несколько лет назад. "Следственным отделом по Пушкинскому району... проводится доследственная проверка по факту обнаружения 28 февраля... в квартире одного из домов, расположенного на улице Красной Звезды, скелетированных останков местного жителя 1950 года рождения", – информирует ГСУСК.В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит определить, каковы причины смерти мужчины и когда она наступила.
https://ria.ru/20240202/gatchina-1925060522.html
санкт-петербург
пушкин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, пушкин, следственный комитет россии (ск рф), жилье
Происшествия, Санкт-Петербург, Пушкин, Следственный комитет России (СК РФ), Жилье
СК в Петербурге начал проверку после обнаружения скелета мужчины
СК начал проверку после обнаружения скелета мужчины в квартире в Петербурге