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Территория Сириус возьмет шефство над участниками фестиваля из пяти стран - РИА Новости, 29.02.2024
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19:13 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/sirius-1930337125.html
Территория Сириус возьмет шефство над участниками фестиваля из пяти стран
Территория Сириус возьмет шефство над участниками фестиваля из пяти стран - РИА Новости, 29.02.2024
Территория Сириус возьмет шефство над участниками фестиваля из пяти стран
Федеральная территория Сириус возьмет шефство над участниками Всемирного фестиваля молодежи из Канады, Исландии, Норвегии, Финляндии и Нидерландов на время... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T19:13
2024-02-29T19:13
канада
исландия
норвегия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
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СИРИУС, 29 фев - РИА Новости. Федеральная территория Сириус возьмет шефство над участниками Всемирного фестиваля молодежи из Канады, Исландии, Норвегии, Финляндии и Нидерландов на время проведения международного мероприятия, заявил глава Сириуса Дмитрий Плишкин. В рамках шефства планируются совместные досуговые и культурные мероприятия. Творческие и образовательные программы представят президентский лицей "Сириус" и художественно-исторический центр "Сириус". Встречи планируется проводить на территории новых досуговых комплексов общей площадью более четырех тысяч квадратных метров, официальное открытие которых состоялось в четверг. "У нас есть культурное шефство, у нас есть страны, которые закреплены за федеральной территорией Сириус, и мы будем проводить встречи с участниками, за нами закреплены 24 участника из пяти стран, и у нас есть мероприятия, которые мы будем проводить в составе делегации Сириуса и представителей этих стран. Это Канада, это Исландия, это Норвегия, это Финляндия и Нидерланды", - сказал журналистам в рамках торжественного открытия досуговых центров глава Сириуса Дмитрий Плишкин. Он отметил, что в досуговых центрах уже запланирован "квартирник" с делегацией Сириуса и зарубежными участниками Всемирного фестиваля. Как заверил градоначальник, центры будут доступны и после проведения фестиваля, основная часть занятий и мастер-классов там будет бесплатной для жителей федеральной территории и туристов. "В центре будут организованы группы кратковременного пребывания для детей от одного года до шести лет, разместятся филиал библиотеки федеральной территории "Сириус" и коворкинг, планируется проведение программ "умного туризма" и развивающих занятий для жителей и гостей, а также организация просветительских и культурно-досуговых мероприятий: литературно-музыкальных гостиных, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, спорта, тематических "квартирников", мастер-классов, презентаций, интеллектуальных и дискуссионных клубов и других", - уточнили в пресс-службе федеральной территории Сириус. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240229/alleya-1930336412.html
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канада, исландия, норвегия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин
Канада, Исландия, Норвегия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Владимир Путин
Территория Сириус возьмет шефство над участниками фестиваля из пяти стран

Федеральная территория Сириус возьмет шефство над участниками ВФМ из пяти стран

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
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СИРИУС, 29 фев - РИА Новости. Федеральная территория Сириус возьмет шефство над участниками Всемирного фестиваля молодежи из Канады, Исландии, Норвегии, Финляндии и Нидерландов на время проведения международного мероприятия, заявил глава Сириуса Дмитрий Плишкин.
В рамках шефства планируются совместные досуговые и культурные мероприятия. Творческие и образовательные программы представят президентский лицей "Сириус" и художественно-исторический центр "Сириус". Встречи планируется проводить на территории новых досуговых комплексов общей площадью более четырех тысяч квадратных метров, официальное открытие которых состоялось в четверг.
Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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«
"У нас есть культурное шефство, у нас есть страны, которые закреплены за федеральной территорией Сириус, и мы будем проводить встречи с участниками, за нами закреплены 24 участника из пяти стран, и у нас есть мероприятия, которые мы будем проводить в составе делегации Сириуса и представителей этих стран. Это Канада, это Исландия, это Норвегия, это Финляндия и Нидерланды", - сказал журналистам в рамках торжественного открытия досуговых центров глава Сириуса Дмитрий Плишкин.
Он отметил, что в досуговых центрах уже запланирован "квартирник" с делегацией Сириуса и зарубежными участниками Всемирного фестиваля. Как заверил градоначальник, центры будут доступны и после проведения фестиваля, основная часть занятий и мастер-классов там будет бесплатной для жителей федеральной территории и туристов.
«
"В центре будут организованы группы кратковременного пребывания для детей от одного года до шести лет, разместятся филиал библиотеки федеральной территории "Сириус" и коворкинг, планируется проведение программ "умного туризма" и развивающих занятий для жителей и гостей, а также организация просветительских и культурно-досуговых мероприятий: литературно-музыкальных гостиных, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, спорта, тематических "квартирников", мастер-классов, презентаций, интеллектуальных и дискуссионных клубов и других", - уточнили в пресс-службе федеральной территории Сириус.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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КанадаИсландияНорвегияФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Владимир Путин
 
 
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