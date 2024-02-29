Территория Сириус возьмет шефство над участниками фестиваля из пяти стран
Федеральная территория Сириус возьмет шефство над участниками ВФМ из пяти стран
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
СИРИУС, 29 фев - РИА Новости. Федеральная территория Сириус возьмет шефство над участниками Всемирного фестиваля молодежи из Канады, Исландии, Норвегии, Финляндии и Нидерландов на время проведения международного мероприятия, заявил глава Сириуса Дмитрий Плишкин.
В рамках шефства планируются совместные досуговые и культурные мероприятия. Творческие и образовательные программы представят президентский лицей "Сириус" и художественно-исторический центр "Сириус". Встречи планируется проводить на территории новых досуговых комплексов общей площадью более четырех тысяч квадратных метров, официальное открытие которых состоялось в четверг.
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"У нас есть культурное шефство, у нас есть страны, которые закреплены за федеральной территорией Сириус, и мы будем проводить встречи с участниками, за нами закреплены 24 участника из пяти стран, и у нас есть мероприятия, которые мы будем проводить в составе делегации Сириуса и представителей этих стран. Это Канада, это Исландия, это Норвегия, это Финляндия и Нидерланды", - сказал журналистам в рамках торжественного открытия досуговых центров глава Сириуса Дмитрий Плишкин.
Он отметил, что в досуговых центрах уже запланирован "квартирник" с делегацией Сириуса и зарубежными участниками Всемирного фестиваля. Как заверил градоначальник, центры будут доступны и после проведения фестиваля, основная часть занятий и мастер-классов там будет бесплатной для жителей федеральной территории и туристов.
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"В центре будут организованы группы кратковременного пребывания для детей от одного года до шести лет, разместятся филиал библиотеки федеральной территории "Сириус" и коворкинг, планируется проведение программ "умного туризма" и развивающих занятий для жителей и гостей, а также организация просветительских и культурно-досуговых мероприятий: литературно-музыкальных гостиных, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, спорта, тематических "квартирников", мастер-классов, презентаций, интеллектуальных и дискуссионных клубов и других", - уточнили в пресс-службе федеральной территории Сириус.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
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