https://ria.ru/20240229/sirius-1930337125.html

Территория Сириус возьмет шефство над участниками фестиваля из пяти стран

Территория Сириус возьмет шефство над участниками фестиваля из пяти стран - РИА Новости, 29.02.2024

Территория Сириус возьмет шефство над участниками фестиваля из пяти стран

Федеральная территория Сириус возьмет шефство над участниками Всемирного фестиваля молодежи из Канады, Исландии, Норвегии, Финляндии и Нидерландов на время... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T19:13

2024-02-29T19:13

2024-02-29T19:13

канада

исландия

норвегия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

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СИРИУС, 29 фев - РИА Новости. Федеральная территория Сириус возьмет шефство над участниками Всемирного фестиваля молодежи из Канады, Исландии, Норвегии, Финляндии и Нидерландов на время проведения международного мероприятия, заявил глава Сириуса Дмитрий Плишкин. В рамках шефства планируются совместные досуговые и культурные мероприятия. Творческие и образовательные программы представят президентский лицей "Сириус" и художественно-исторический центр "Сириус". Встречи планируется проводить на территории новых досуговых комплексов общей площадью более четырех тысяч квадратных метров, официальное открытие которых состоялось в четверг. "У нас есть культурное шефство, у нас есть страны, которые закреплены за федеральной территорией Сириус, и мы будем проводить встречи с участниками, за нами закреплены 24 участника из пяти стран, и у нас есть мероприятия, которые мы будем проводить в составе делегации Сириуса и представителей этих стран. Это Канада, это Исландия, это Норвегия, это Финляндия и Нидерланды", - сказал журналистам в рамках торжественного открытия досуговых центров глава Сириуса Дмитрий Плишкин. Он отметил, что в досуговых центрах уже запланирован "квартирник" с делегацией Сириуса и зарубежными участниками Всемирного фестиваля. Как заверил градоначальник, центры будут доступны и после проведения фестиваля, основная часть занятий и мастер-классов там будет бесплатной для жителей федеральной территории и туристов. "В центре будут организованы группы кратковременного пребывания для детей от одного года до шести лет, разместятся филиал библиотеки федеральной территории "Сириус" и коворкинг, планируется проведение программ "умного туризма" и развивающих занятий для жителей и гостей, а также организация просветительских и культурно-досуговых мероприятий: литературно-музыкальных гостиных, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, спорта, тематических "квартирников", мастер-классов, презентаций, интеллектуальных и дискуссионных клубов и других", - уточнили в пресс-службе федеральной территории Сириус. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240229/alleya-1930336412.html

https://ria.ru/20240229/tovary-1930138222.html

канада

исландия

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, исландия, норвегия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин