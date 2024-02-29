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Экс-полицейского осудили за кражу спирта, попавшего в "Мистер Сидр" - РИА Новости, 29.02.2024
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16:17 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/sidr-1930294901.html
Экс-полицейского осудили за кражу спирта, попавшего в "Мистер Сидр"
Экс-полицейского осудили за кражу спирта, попавшего в "Мистер Сидр" - РИА Новости, 29.02.2024
Экс-полицейского осудили за кражу спирта, попавшего в "Мистер Сидр"
Экс-полицейский осужден в Самарской области на 3,5 года колонии за кражу со склада шести тысяч литров метилового спирта, попавшего в "Мистер Сидр" и приведшего... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:17
2024-02-29T16:17
происшествия
россия
самарская область
ульяновская область
генеральная прокуратура рф
массовое отравление сидром в россии
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Экс-полицейский осужден в Самарской области на 3,5 года колонии за кражу со склада шести тысяч литров метилового спирта, попавшего в "Мистер Сидр" и приведшего к гибели более 40 человек, сообщает Генпрокуратура России в Telegram-канале."Сотрудник полиции, осуществлявший охрану склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области", вместе со своими знакомыми организовал хищение шесть тысяч литров спирта... Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил бывшему полицейскому наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что полицейский вместе с соучастниками, отцом и сыном, думали, что на складе хранится этиловым спирт. В течение трех недель в дни дежурств он несколько раз пропускал грузовой автомобиль на территорию склада, чтобы соучастники перекачивали жидкость в приготовленные пустые емкости, а затем вывозили. "Фактически же объектом хищения стал метиловый спирт стоимостью 102 тысячи рублей", - отметило ведомство. Его соучастников приговорили к трем годам трем месяцам и трем годам шести месяцам в исправительных колониях общего и строгого режимов. В начале июня 2023 года в нескольких регионах России произошли массовые случаи отравления напитком "Мистер Сидр", которые власти связывали с употреблением разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра: по данным ГУМВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в этом напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. По данным Минздрава РФ, суррогатным напитком отравились 106 человек, 46 из них скончались, в том числе один ребенок. МВД РФ сообщало, что в ходе выявления каналов поступления в нелегальный оборот опасной для жизни алкогольной продукции, реализованной под торговой маркой "Мистер Сидр", полицейские установили "факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Партия была изъята в ходе проверочных мероприятий и хранилась на складе с 2012 года. За это были задержаны и впоследствии арестованы двое жителей Самары и сержант полиции, охранявший склад.
https://ria.ru/20240214/nalivayki-1927231592.html
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происшествия, россия, самарская область, ульяновская область, генеральная прокуратура рф, массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Россия, Самарская область, Ульяновская область, Генеральная прокуратура РФ, Массовое отравление сидром в России
Экс-полицейского осудили за кражу спирта, попавшего в "Мистер Сидр"

Экс-полицейский получил 3,5 года за кражу метанола, попавшего в "Мистер Сидр"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Экс-полицейский осужден в Самарской области на 3,5 года колонии за кражу со склада шести тысяч литров метилового спирта, попавшего в "Мистер Сидр" и приведшего к гибели более 40 человек, сообщает Генпрокуратура России в Telegram-канале.
"Сотрудник полиции, осуществлявший охрану склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области", вместе со своими знакомыми организовал хищение шесть тысяч литров спирта... Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил бывшему полицейскому наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства.
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Уточняется, что полицейский вместе с соучастниками, отцом и сыном, думали, что на складе хранится этиловым спирт. В течение трех недель в дни дежурств он несколько раз пропускал грузовой автомобиль на территорию склада, чтобы соучастники перекачивали жидкость в приготовленные пустые емкости, а затем вывозили. "Фактически же объектом хищения стал метиловый спирт стоимостью 102 тысячи рублей", - отметило ведомство.
Его соучастников приговорили к трем годам трем месяцам и трем годам шести месяцам в исправительных колониях общего и строгого режимов.
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В начале июня 2023 года в нескольких регионах России произошли массовые случаи отравления напитком "Мистер Сидр", которые власти связывали с употреблением разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра: по данным ГУМВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в этом напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. По данным Минздрава РФ, суррогатным напитком отравились 106 человек, 46 из них скончались, в том числе один ребенок.
МВД РФ сообщало, что в ходе выявления каналов поступления в нелегальный оборот опасной для жизни алкогольной продукции, реализованной под торговой маркой "Мистер Сидр", полицейские установили "факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Партия была изъята в ходе проверочных мероприятий и хранилась на складе с 2012 года. За это были задержаны и впоследствии арестованы двое жителей Самары и сержант полиции, охранявший склад.
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ПроисшествияРоссияСамарская областьУльяновская областьГенеральная прокуратура РФМассовое отравление сидром в России
 
 
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