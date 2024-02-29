https://ria.ru/20240229/sidr-1930294901.html

Экс-полицейского осудили за кражу спирта, попавшего в "Мистер Сидр"

Экс-полицейского осудили за кражу спирта, попавшего в "Мистер Сидр" - РИА Новости, 29.02.2024

Экс-полицейского осудили за кражу спирта, попавшего в "Мистер Сидр"

Экс-полицейский осужден в Самарской области на 3,5 года колонии за кражу со склада шести тысяч литров метилового спирта, попавшего в "Мистер Сидр" и приведшего... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:17

2024-02-29T16:17

2024-02-29T16:17

происшествия

россия

самарская область

ульяновская область

генеральная прокуратура рф

массовое отравление сидром в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597525191_0:277:3127:2036_1920x0_80_0_0_9548fee1394dc882b45ac150d7b8dfcb.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Экс-полицейский осужден в Самарской области на 3,5 года колонии за кражу со склада шести тысяч литров метилового спирта, попавшего в "Мистер Сидр" и приведшего к гибели более 40 человек, сообщает Генпрокуратура России в Telegram-канале."Сотрудник полиции, осуществлявший охрану склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области", вместе со своими знакомыми организовал хищение шесть тысяч литров спирта... Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил бывшему полицейскому наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что полицейский вместе с соучастниками, отцом и сыном, думали, что на складе хранится этиловым спирт. В течение трех недель в дни дежурств он несколько раз пропускал грузовой автомобиль на территорию склада, чтобы соучастники перекачивали жидкость в приготовленные пустые емкости, а затем вывозили. "Фактически же объектом хищения стал метиловый спирт стоимостью 102 тысячи рублей", - отметило ведомство. Его соучастников приговорили к трем годам трем месяцам и трем годам шести месяцам в исправительных колониях общего и строгого режимов. В начале июня 2023 года в нескольких регионах России произошли массовые случаи отравления напитком "Мистер Сидр", которые власти связывали с употреблением разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра: по данным ГУМВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в этом напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. По данным Минздрава РФ, суррогатным напитком отравились 106 человек, 46 из них скончались, в том числе один ребенок. МВД РФ сообщало, что в ходе выявления каналов поступления в нелегальный оборот опасной для жизни алкогольной продукции, реализованной под торговой маркой "Мистер Сидр", полицейские установили "факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Партия была изъята в ходе проверочных мероприятий и хранилась на складе с 2012 года. За это были задержаны и впоследствии арестованы двое жителей Самары и сержант полиции, охранявший склад.

https://ria.ru/20240214/nalivayki-1927231592.html

https://ria.ru/20231212/pivo-1915221037.html

https://ria.ru/20230621/sidr-1879462676.html

россия

самарская область

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, самарская область, ульяновская область, генеральная прокуратура рф, массовое отравление сидром в россии