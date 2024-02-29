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Житель Урала, оскорбивший одноклассницу дочери, получил штраф - РИА Новости, 29.02.2024
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10:16 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/shtraf-1930135385.html
Житель Урала, оскорбивший одноклассницу дочери, получил штраф
Житель Урала, оскорбивший одноклассницу дочери, получил штраф - РИА Новости, 29.02.2024
Житель Урала, оскорбивший одноклассницу дочери, получил штраф
Мировой судья назначил штраф в размере 4 тысячи рублей жителю Челябинской области, который в школе оскорбил одноклассницу дочери, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:16
2024-02-29T10:16
происшествия
урал
челябинская область
миасс
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 фев – РИА Новости. Мировой судья назначил штраф в размере 4 тысячи рублей жителю Челябинской области, который в школе оскорбил одноклассницу дочери, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Прокуратура Миасса провела проверку по обращению законного представителя третьеклассницы о привлечении к ответственности за оскорбление. Установлено, что мужчина в школе, воспользовавшись отсутствием педагога в кабинете, в присутствии других детей оскорбительно высказался в адрес одноклассницы дочери. "Прокурором в отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Постановлением мирового судьи мужчина привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 4 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Постановление не вступило в законную силу, поясняет надзорный орган.
https://ria.ru/20240215/shkolnik-1927665553.html
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происшествия, урал, челябинская область, миасс
Происшествия, Урал, Челябинская область, Миасс
Житель Урала, оскорбивший одноклассницу дочери, получил штраф

Жителя Урала, оскорбившего школьницу, оштрафовали на четыре тысячи рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 фев – РИА Новости. Мировой судья назначил штраф в размере 4 тысячи рублей жителю Челябинской области, который в школе оскорбил одноклассницу дочери, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Прокуратура Миасса провела проверку по обращению законного представителя третьеклассницы о привлечении к ответственности за оскорбление. Установлено, что мужчина в школе, воспользовавшись отсутствием педагога в кабинете, в присутствии других детей оскорбительно высказался в адрес одноклассницы дочери.
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"Прокурором в отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Постановлением мирового судьи мужчина привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 4 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Постановление не вступило в законную силу, поясняет надзорный орган.
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