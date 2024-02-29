https://ria.ru/20240229/shtraf-1930135385.html
Житель Урала, оскорбивший одноклассницу дочери, получил штраф
Житель Урала, оскорбивший одноклассницу дочери, получил штраф - РИА Новости, 29.02.2024
Житель Урала, оскорбивший одноклассницу дочери, получил штраф
Мировой судья назначил штраф в размере 4 тысячи рублей жителю Челябинской области, который в школе оскорбил одноклассницу дочери, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:16
2024-02-29T10:16
2024-02-29T10:16
происшествия
урал
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 фев – РИА Новости. Мировой судья назначил штраф в размере 4 тысячи рублей жителю Челябинской области, который в школе оскорбил одноклассницу дочери, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Прокуратура Миасса провела проверку по обращению законного представителя третьеклассницы о привлечении к ответственности за оскорбление. Установлено, что мужчина в школе, воспользовавшись отсутствием педагога в кабинете, в присутствии других детей оскорбительно высказался в адрес одноклассницы дочери. "Прокурором в отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Постановлением мирового судьи мужчина привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 4 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Постановление не вступило в законную силу, поясняет надзорный орган.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, урал, челябинская область, миасс
Происшествия, Урал, Челябинская область, Миасс
Житель Урала, оскорбивший одноклассницу дочери, получил штраф
Жителя Урала, оскорбившего школьницу, оштрафовали на четыре тысячи рублей