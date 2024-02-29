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СМИ: Шольц случайно выдал секретные данные о британских войсках на Украине
СМИ: Шольц случайно выдал секретные данные о британских войсках на Украине - РИА Новости, 01.03.2024
СМИ: Шольц случайно выдал секретные данные о британских войсках на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл разведданные о британских подразделениях на Украине, пишет The Telegraph. РИА Новости, 01.03.2024
2024-02-29T18:20
2024-02-29T18:20
2024-03-01T00:26
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл разведданные о британских подразделениях на Украине, пишет The Telegraph.Ранее Шольц, комментируя возможность отправки ракет Taurus в зону боевых действий, заявил, что это потребует участия военнослужащих бундесвера в украинском конфликте."Господин Шольц утверждал, что вслед за Великобританией Германия станет "участником войны", — говорится в статье.Бывший председатель комитета по обороне в парламенте Соединенного Королевства Тобиас Эллвуд назвал его слова "вопиющим злоупотреблением разведданными". По мнению британского политика, канцлер таким образом хотел оправдаться за нежелание поставлять дальнобойные ракеты ВСУ.По информации издания The Telegraph, глава немецкого правительства своим заявлением поставил под удар британский персонал, работающий на Украине.Накануне Шольц опубликовал видеообращение, в котором подчеркнул, что НАТО не станет стороной конфликта, а немецких военнослужащих не отправят в зону боевых действий.
https://ria.ru/20240229/putin-1930307357.html
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политика, германия, украина, великобритания, олаф шольц, тобиас эллвуд, вооруженные силы украины, нато
Политика, Германия, Украина, Великобритания, Олаф Шольц, Тобиас Эллвуд, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: Шольц случайно выдал секретные данные о британских войсках на Украине
Экс-депутат обвинил Шольца в раскрытии данных о британских военных на Украине