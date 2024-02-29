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Сенатор Перминов высказался о словах главы Пентагона о войне НАТО с Россией - РИА Новости, 29.02.2024
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20:51 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/senator-1930352240.html
Сенатор Перминов высказался о словах главы Пентагона о войне НАТО с Россией
Сенатор Перминов высказался о словах главы Пентагона о войне НАТО с Россией - РИА Новости, 29.02.2024
Сенатор Перминов высказался о словах главы Пентагона о войне НАТО с Россией
Если слова главы Пентагона Ллойда Остина о войне НАТО с Россией в случае поражения Украины - "латентная угроза", то встает вопрос о его адекватности, заявил РИА РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T20:51
2024-02-29T20:51
россия
москва
украина
министерство обороны сша
нато
сергей перминов
ллойд остин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Если слова главы Пентагона Ллойда Остина о войне НАТО с Россией в случае поражения Украины - "латентная угроза", то встает вопрос о его адекватности, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов. Остин заявил в четверг, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. "Если это предположение верно, то оно не заслуживает нашего внимания. Если же это "латентная угроза", то встает вопрос об адекватности спикера, "мечтающего" об открытом конфликте с крупнейшей ядерной державой мира - Россией", - сказал Перминов. Сенатор отметил, что к этому предположению надо относиться как к "пропагандистскому клише, нацеленному на собственных граждан, внутреннее потребление". В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ России. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20240229/kartapolov-1930350244.html
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россия, москва, украина, министерство обороны сша, нато, сергей перминов, ллойд остин
Россия, Москва, Украина, Министерство обороны США, НАТО, Сергей Перминов, Ллойд Остин
Сенатор Перминов высказался о словах главы Пентагона о войне НАТО с Россией

Сенатор: если Остин угрожает войной с Россией, встает вопрос о его адекватности

© twitter.com/SecDefШеф Пентагона Ллойд Остин
Шеф Пентагона Ллойд Остин
© twitter.com/SecDef
Шеф Пентагона Ллойд Остин . Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Если слова главы Пентагона Ллойда Остина о войне НАТО с Россией в случае поражения Украины - "латентная угроза", то встает вопрос о его адекватности, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
Остин заявил в четверг, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.
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"Если это предположение верно, то оно не заслуживает нашего внимания. Если же это "латентная угроза", то встает вопрос об адекватности спикера, "мечтающего" об открытом конфликте с крупнейшей ядерной державой мира - Россией", - сказал Перминов.
Сенатор отметил, что к этому предположению надо относиться как к "пропагандистскому клише, нацеленному на собственных граждан, внутреннее потребление".
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ России. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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РоссияМоскваУкраинаМинистерство обороны СШАНАТОСергей ПерминовЛлойд Остин
 
 
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