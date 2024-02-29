https://ria.ru/20240229/semya-1930188713.html

Путин назвал главное предназначение семьи

Путин назвал главное предназначение семьи - РИА Новости, 29.02.2024

Путин назвал главное предназначение семьи

Главное предназначение семьи - рождение и воспитание детей, а значит продолжение всего многонационального народа, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:39

2024-02-29T12:39

2024-02-29T14:55

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

россия

общество

год семьи

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Главное предназначение семьи - рождение и воспитание детей, а значит продолжение всего многонационального народа, заявил президент России Владимир Путин."Уверен, многие посетили выставку "Россия". Сюда приходят, чтобы увидеть самим, показать детям, как богата и необъятна наша Родина. На выставке "Россия" был дан старт году семьи. Ценности любви и взаимной поддержки, и доверия передаются в семье из поколения в поколение. Также как культура, традиции, история, нравственные устои. И, конечно, главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, а значит и продолжение всего нашего многонационального народа", - сказал Путин во время оглашения послания Федеральному собранию РФ.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, россия, общество, год семьи, социальный навигатор, детские вопросы