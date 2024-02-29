https://ria.ru/20240229/sdelka-1930355644.html
Говорить о перспективах сделки с ХАМАС рано, заявил Нетаньяху
Говорить о перспективах сделки с ХАМАС рано, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 29.02.2024
Говорить о перспективах сделки с ХАМАС рано, заявил Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пока рано говорить о перспективах сделки с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, так как Израиль не получил... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T21:15
2024-02-29T21:15
2024-02-29T21:26
хамас
израиль
биньямин нетаньяху
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пока рано говорить о перспективах сделки с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, так как Израиль не получил список заложников, которых могут освободить."Я требую заранее знать имена всех похищенных, которые будут освобождены в рамках плана. Ответа на этот вопрос я пока не получил. Пока еще слишком рано говорить, согласуем ли мы схему в ближайшие дни", - заявил премьер на пресс-конференции.Нетаньяху добавил, что Израиль не согласится "на бредовые требования" ХАМАС по прекращению военных действий и выводу армии из палестинского анклава."Со сделкой или без нее мы продолжим сражаться до полной победы", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20240229/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хамас, израиль, биньямин нетаньяху, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС, Израиль, Биньямин Нетаньяху, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Говорить о перспективах сделки с ХАМАС рано, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: говорить о перспективах сделки с ХАМАС без списков заложников рано