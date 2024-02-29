https://ria.ru/20240229/sdelka-1930355644.html

Говорить о перспективах сделки с ХАМАС рано, заявил Нетаньяху

Говорить о перспективах сделки с ХАМАС рано, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 29.02.2024

Говорить о перспективах сделки с ХАМАС рано, заявил Нетаньяху

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пока рано говорить о перспективах сделки с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, так как Израиль не получил... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T21:15

2024-02-29T21:15

2024-02-29T21:26

хамас

израиль

биньямин нетаньяху

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пока рано говорить о перспективах сделки с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, так как Израиль не получил список заложников, которых могут освободить."Я требую заранее знать имена всех похищенных, которые будут освобождены в рамках плана. Ответа на этот вопрос я пока не получил. Пока еще слишком рано говорить, согласуем ли мы схему в ближайшие дни", - заявил премьер на пресс-конференции.Нетаньяху добавил, что Израиль не согласится "на бредовые требования" ХАМАС по прекращению военных действий и выводу армии из палестинского анклава."Со сделкой или без нее мы продолжим сражаться до полной победы", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20240229/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хамас, израиль, биньямин нетаньяху, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году