https://ria.ru/20240229/sberbank-1930296786.html

Сбербанк готов оперативно начать разработку сберегательного сертификата

Сбербанк готов оперативно начать разработку сберегательного сертификата - РИА Новости, 29.02.2024

Сбербанк готов оперативно начать разработку сберегательного сертификата

Сбербанк готов оперативно начать разработку безотзывного сберегательного сертификата, ждет детали от правительства, заявил журналистам первый зампред банка... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:21

2024-02-29T16:21

2024-02-29T16:21

экономика

россия

кирилл царев

владимир путин

сбербанк россии

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Сбербанк готов оперативно начать разработку безотзывного сберегательного сертификата, ждет детали от правительства, заявил журналистам первый зампред банка Кирилл Царев. Ранее в четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогли бы размещать свои средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады. Глава государства отметил, что средства граждан будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей, то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках. "Сбербанк готов оперативно начать разработку данного нового продукта, в настоящий момент мы ждем детали по его условиям от правительства РФ", - сказал Царев.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, кирилл царев, владимир путин, сбербанк россии, послание президента федеральному собранию — 2024