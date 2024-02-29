Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк готов оперативно начать разработку сберегательного сертификата - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/sberbank-1930296786.html
Сбербанк готов оперативно начать разработку сберегательного сертификата
Сбербанк готов оперативно начать разработку сберегательного сертификата - РИА Новости, 29.02.2024
Сбербанк готов оперативно начать разработку сберегательного сертификата
Сбербанк готов оперативно начать разработку безотзывного сберегательного сертификата, ждет детали от правительства, заявил журналистам первый зампред банка... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:21
2024-02-29T16:21
экономика
россия
кирилл царев
владимир путин
сбербанк россии
послание президента федеральному собранию —  2024 
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924332_0:0:3247:1826_1920x0_80_0_0_68549643b686e1e85a582503ce0338d2.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Сбербанк готов оперативно начать разработку безотзывного сберегательного сертификата, ждет детали от правительства, заявил журналистам первый зампред банка Кирилл Царев. Ранее в четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогли бы размещать свои средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады. Глава государства отметил, что средства граждан будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей, то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках. "Сбербанк готов оперативно начать разработку данного нового продукта, в настоящий момент мы ждем детали по его условиям от правительства РФ", - сказал Царев.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924332_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_5efea9c2df0ddf6c47d6fc7db925a35d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, кирилл царев, владимир путин, сбербанк россии, послание президента федеральному собранию —  2024 
Экономика, Россия, Кирилл Царев, Владимир Путин, Сбербанк России, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Сбербанк готов оперативно начать разработку сберегательного сертификата

Сбербанк готов начать разработку безотзывного сберегательного сертификата

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбера
Вывеска Сбера - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска Сбера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Сбербанк готов оперативно начать разработку безотзывного сберегательного сертификата, ждет детали от правительства, заявил журналистам первый зампред банка Кирилл Царев.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогли бы размещать свои средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады. Глава государства отметил, что средства граждан будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей, то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках.
"Сбербанк готов оперативно начать разработку данного нового продукта, в настоящий момент мы ждем детали по его условиям от правительства РФ", - сказал Царев.
Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
Вчера, 15:33
 
ЭкономикаРоссияКирилл ЦаревВладимир ПутинСбербанк РоссииПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала