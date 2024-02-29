https://ria.ru/20240229/sberbank-1930296786.html
Сбербанк готов оперативно начать разработку сберегательного сертификата
Сбербанк готов оперативно начать разработку сберегательного сертификата - РИА Новости, 29.02.2024
Сбербанк готов оперативно начать разработку сберегательного сертификата
Сбербанк готов оперативно начать разработку безотзывного сберегательного сертификата, ждет детали от правительства, заявил журналистам первый зампред банка... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:21
2024-02-29T16:21
2024-02-29T16:21
экономика
россия
кирилл царев
владимир путин
сбербанк россии
послание президента федеральному собранию — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924332_0:0:3247:1826_1920x0_80_0_0_68549643b686e1e85a582503ce0338d2.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Сбербанк готов оперативно начать разработку безотзывного сберегательного сертификата, ждет детали от правительства, заявил журналистам первый зампред банка Кирилл Царев. Ранее в четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогли бы размещать свои средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады. Глава государства отметил, что средства граждан будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей, то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках. "Сбербанк готов оперативно начать разработку данного нового продукта, в настоящий момент мы ждем детали по его условиям от правительства РФ", - сказал Царев.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924332_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_5efea9c2df0ddf6c47d6fc7db925a35d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, кирилл царев, владимир путин, сбербанк россии, послание президента федеральному собранию — 2024
Экономика, Россия, Кирилл Царев, Владимир Путин, Сбербанк России, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Сбербанк готов оперативно начать разработку сберегательного сертификата
Сбербанк готов начать разработку безотзывного сберегательного сертификата