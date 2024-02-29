https://ria.ru/20240229/sarmat-1930181658.html

Комплекс "Сармат" поставлен в войска, заявил Путин

Комплекс "Сармат" поставлен в войска, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Комплекс "Сармат" поставлен в войска, заявил Путин

Новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска, заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:27

2024-02-29T12:27

2024-02-29T14:16

новое оружие россии

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска, заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию."В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат". Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве", — сообщил он.Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению, подчеркнул Путин. Глава государства отметил, что все планы в сфере вооружения, о которых он говорил в послании в 2018 году, исполнены или работа по ним завершается.Так, президент указал на гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал", который не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в зоне спецоперации.Он также добавил, что в бою уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", эта система сейчас в строю.Кроме того, глава государства уточнил, что в России продолжаются работы над перспективными видами вооружений, о которых еще сообщат гражданам.При этом Путин подчеркнул важность работы с другими странами над формированием новой системы безопасности на континенте."Очевидно, что необходимо работать над тем, чтобы уже в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности Евразии. Мы готовы к предметному разговору по этой теме со всеми заинтересованными странами и объединениями", — указал президент."Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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https://ria.ru/20240214/voyna-1927207741.html

https://ria.ru/20231121/sentinel-1910620217.html

https://ria.ru/20231122/yadernaya_triada-1910921584.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024