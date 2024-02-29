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Комплекс "Сармат" поставлен в войска, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
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Новое оружие России
 
12:27 29.02.2024 (обновлено: 14:16 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/sarmat-1930181658.html
Комплекс "Сармат" поставлен в войска, заявил Путин
Комплекс "Сармат" поставлен в войска, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Комплекс "Сармат" поставлен в войска, заявил Путин
Новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска, заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:27
2024-02-29T14:16
новое оружие россии
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска, заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию."В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат". Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве", — сообщил он.Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению, подчеркнул Путин. Глава государства отметил, что все планы в сфере вооружения, о которых он говорил в послании в 2018 году, исполнены или работа по ним завершается.Так, президент указал на гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал", который не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в зоне спецоперации.Он также добавил, что в бою уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", эта система сейчас в строю.Кроме того, глава государства уточнил, что в России продолжаются работы над перспективными видами вооружений, о которых еще сообщат гражданам.При этом Путин подчеркнул важность работы с другими странами над формированием новой системы безопасности на континенте.&quot;Очевидно, что необходимо работать над тем, чтобы уже в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности Евразии. Мы готовы к предметному разговору по этой теме со всеми заинтересованными странами и объединениями&quot;, — указал президент."Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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послание президента федеральному собранию —  2024 
Новое оружие России, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Комплекс "Сармат" поставлен в войска, заявил Путин

Путин пообещал продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат". Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска, заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
«
"В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат". Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве", — сообщил он.
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Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению, подчеркнул Путин.
Глава государства отметил, что все планы в сфере вооружения, о которых он говорил в послании в 2018 году, исполнены или работа по ним завершается.
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Так, президент указал на гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал", который не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в зоне спецоперации.
Он также добавил, что в бою уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", эта система сейчас в строю.
Кроме того, глава государства уточнил, что в России продолжаются работы над перспективными видами вооружений, о которых еще сообщат гражданам.
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При этом Путин подчеркнул важность работы с другими странами над формированием новой системы безопасности на континенте.
«

"Очевидно, что необходимо работать над тем, чтобы уже в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности Евразии. Мы готовы к предметному разговору по этой теме со всеми заинтересованными странами и объединениями", — указал президент.

"Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".
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