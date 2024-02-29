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Санкции США сокращают мировую торговлю, заявил экс-член совета МВФ - РИА Новости, 29.02.2024
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08:06 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/sanktsii-1930117808.html
Санкции США сокращают мировую торговлю, заявил экс-член совета МВФ
Санкции США сокращают мировую торговлю, заявил экс-член совета МВФ - РИА Новости, 29.02.2024
Санкции США сокращают мировую торговлю, заявил экс-член совета МВФ
Избыточное использование США санкционной политики ведет к сокращению мировой торговли и меняют структуру глобальной экономики, заявил РИА Новости бывший член... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T08:06
2024-02-29T08:06
экономика
сша
саудовская аравия
мвф
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Избыточное использование США санкционной политики ведет к сокращению мировой торговли и меняют структуру глобальной экономики, заявил РИА Новости бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари. "Меньше мировой торговли по сравнению с тем, что мы могли бы иметь… а также мы можем наблюдать появление трех-четырех мощных торговых блоков, где политика и финансы стран более согласованы", - сообщил он агентству на вопрос о влиянии американских санкций на мировую торговлю. Более того, по оценкам Аскари, санкции США ведут к изменению структуры глобальной экономики, что еще больше усилит инфляцию в мире. В январе МВФ ухудшил прогноз по росту мировой торговли в 2024 году до 3,3%, в 2025 году - до 3,6%, следует из доклада организации. Как отметил главный экономист, директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, текущую ситуацию МВФ оценивает как "своего рода плато". Ранее первый заместитель главы МВФ Гита Гопинат признала, что действующая система международной торговли не была создана для разрешения торговых конфликтов, в основе которых лежат вопросы национальной безопасности, а мировая экономика уже имеет самые слабые за последние десятилетия перспективы роста и не может себе позволить еще одну холодную войну.
https://ria.ru/20240229/sanktsii-1930114314.html
https://ria.ru/20240228/sanktsii-1930005675.html
сша
саудовская аравия
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экономика, сша, саудовская аравия, мвф, санкции в отношении россии
Экономика, США, Саудовская Аравия, МВФ, Санкции в отношении России
Санкции США сокращают мировую торговлю, заявил экс-член совета МВФ

Экс-член совета МВФ Аскари: американские санкции меняют глобальную экономику

© AP Photo / David PhillipРабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / David Phillip
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Избыточное использование США санкционной политики ведет к сокращению мировой торговли и меняют структуру глобальной экономики, заявил РИА Новости бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари.
"Меньше мировой торговли по сравнению с тем, что мы могли бы иметь… а также мы можем наблюдать появление трех-четырех мощных торговых блоков, где политика и финансы стран более согласованы", - сообщил он агентству на вопрос о влиянии американских санкций на мировую торговлю.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Более того, по оценкам Аскари, санкции США ведут к изменению структуры глобальной экономики, что еще больше усилит инфляцию в мире.
В январе МВФ ухудшил прогноз по росту мировой торговли в 2024 году до 3,3%, в 2025 году - до 3,6%, следует из доклада организации. Как отметил главный экономист, директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, текущую ситуацию МВФ оценивает как "своего рода плато".
Ранее первый заместитель главы МВФ Гита Гопинат признала, что действующая система международной торговли не была создана для разрешения торговых конфликтов, в основе которых лежат вопросы национальной безопасности, а мировая экономика уже имеет самые слабые за последние десятилетия перспективы роста и не может себе позволить еще одну холодную войну.
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ЭкономикаСШАСаудовская АравияМВФСанкции в отношении России
 
 
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