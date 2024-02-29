https://ria.ru/20240229/sanktsii-1930117808.html

Санкции США сокращают мировую торговлю, заявил экс-член совета МВФ

Санкции США сокращают мировую торговлю, заявил экс-член совета МВФ - РИА Новости, 29.02.2024

Санкции США сокращают мировую торговлю, заявил экс-член совета МВФ

Избыточное использование США санкционной политики ведет к сокращению мировой торговли и меняют структуру глобальной экономики, заявил РИА Новости бывший член... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T08:06

2024-02-29T08:06

2024-02-29T08:06

экономика

сша

саудовская аравия

мвф

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Избыточное использование США санкционной политики ведет к сокращению мировой торговли и меняют структуру глобальной экономики, заявил РИА Новости бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари. "Меньше мировой торговли по сравнению с тем, что мы могли бы иметь… а также мы можем наблюдать появление трех-четырех мощных торговых блоков, где политика и финансы стран более согласованы", - сообщил он агентству на вопрос о влиянии американских санкций на мировую торговлю. Более того, по оценкам Аскари, санкции США ведут к изменению структуры глобальной экономики, что еще больше усилит инфляцию в мире. В январе МВФ ухудшил прогноз по росту мировой торговли в 2024 году до 3,3%, в 2025 году - до 3,6%, следует из доклада организации. Как отметил главный экономист, директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, текущую ситуацию МВФ оценивает как "своего рода плато". Ранее первый заместитель главы МВФ Гита Гопинат признала, что действующая система международной торговли не была создана для разрешения торговых конфликтов, в основе которых лежат вопросы национальной безопасности, а мировая экономика уже имеет самые слабые за последние десятилетия перспективы роста и не может себе позволить еще одну холодную войну.

https://ria.ru/20240229/sanktsii-1930114314.html

https://ria.ru/20240228/sanktsii-1930005675.html

сша

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, саудовская аравия, мвф, санкции в отношении россии