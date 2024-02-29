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Военный аналитик рассказал, как США пострадали от своих же санкций - РИА Новости, 29.02.2024
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06:04 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/sanktsii-1930114314.html
Военный аналитик рассказал, как США пострадали от своих же санкций
Военный аналитик рассказал, как США пострадали от своих же санкций - РИА Новости, 29.02.2024
Военный аналитик рассказал, как США пострадали от своих же санкций
США по направлению создания малых разведывательных беспилотников стали жертвой собственных санкций, фактически заблокировав для Пентагона возможный импорт... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T06:04
2024-02-29T06:04
сша
китай
министерство обороны сша
технологии
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. США по направлению создания малых разведывательных беспилотников стали жертвой собственных санкций, фактически заблокировав для Пентагона возможный импорт соответствующих систем из Китая, сообщил РИА Новости военный аналитик, ведущий специалист в области БПЛА Денис Федутинов. По его словам, применение портативных мини-БЛА мультироторной схемы для видовой разведки и наблюдения в интересах подразделений низшего звена - одно из перспективных направлений. Ранее предполагалось, что такие функции будут выполнять БПЛА большей размерности, однако по опыту СВО стало понятно, что наличие собственных "глаз" в небе на уровне рота/взвод позволяет обеспечить большую гибкость в действиях подразделений, а дублирование с системами большей размерности повышает надежность. Как отметил аналитик, для ВС РФ вопрос дефицита беспилотных мультикоптеров в основном решался за счет закупки гражданских дронов иностранного производства, которые неплохо показали себя благодаря зрелости технологий. В то же время наличие политически обусловленных рисков подобных закупок иностранной техники делает актуальной задачу создания отечественных систем. "Стоит отметить, что не только в российских Вооруженных силах имелась недооценка потенциала мультикоптеров. К примеру, подобное же упущение было характерно и для США. В настоящее время США лишили себя возможности закрыть имеющиеся потребности импортом из КНР, введя ограничения на госзакупки китайских дронов из-за имеющихся опасений. В результате сложившаяся ситуация стимулировала Пентагон к поиску местных решений", - отметил Федутинов. Он добавил, что похожие цели ставят перед собой и российское военное ведомство. "Для их достижения необходимо выработать критерии, которым должны удовлетворять перспективные армейские мультикоптеры, провести отбор систем, разработанных российскими компаниями промышленности, с последующими сравнительными испытаниями, далее с опытной эксплуатацией в зоне СВО и последующими доработками в рабочем порядке", - отметил аналитик.
https://ria.ru/20240229/sanktsii-1930113347.html
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сша, китай, министерство обороны сша, технологии, в мире
США, Китай, Министерство обороны США, Технологии, В мире
Военный аналитик рассказал, как США пострадали от своих же санкций

Военный аналитик: США по направлению разведдронов стали жертвой своих же санкций

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. США по направлению создания малых разведывательных беспилотников стали жертвой собственных санкций, фактически заблокировав для Пентагона возможный импорт соответствующих систем из Китая, сообщил РИА Новости военный аналитик, ведущий специалист в области БПЛА Денис Федутинов.
По его словам, применение портативных мини-БЛА мультироторной схемы для видовой разведки и наблюдения в интересах подразделений низшего звена - одно из перспективных направлений. Ранее предполагалось, что такие функции будут выполнять БПЛА большей размерности, однако по опыту СВО стало понятно, что наличие собственных "глаз" в небе на уровне рота/взвод позволяет обеспечить большую гибкость в действиях подразделений, а дублирование с системами большей размерности повышает надежность.
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Как отметил аналитик, для ВС РФ вопрос дефицита беспилотных мультикоптеров в основном решался за счет закупки гражданских дронов иностранного производства, которые неплохо показали себя благодаря зрелости технологий. В то же время наличие политически обусловленных рисков подобных закупок иностранной техники делает актуальной задачу создания отечественных систем.
"Стоит отметить, что не только в российских Вооруженных силах имелась недооценка потенциала мультикоптеров. К примеру, подобное же упущение было характерно и для США. В настоящее время США лишили себя возможности закрыть имеющиеся потребности импортом из КНР, введя ограничения на госзакупки китайских дронов из-за имеющихся опасений. В результате сложившаяся ситуация стимулировала Пентагон к поиску местных решений", - отметил Федутинов.
Он добавил, что похожие цели ставят перед собой и российское военное ведомство.
"Для их достижения необходимо выработать критерии, которым должны удовлетворять перспективные армейские мультикоптеры, провести отбор систем, разработанных российскими компаниями промышленности, с последующими сравнительными испытаниями, далее с опытной эксплуатацией в зоне СВО и последующими доработками в рабочем порядке", - отметил аналитик.
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