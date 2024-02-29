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Экс-член совета МВФ рассказал, почему санкции США не снижают доходы России - РИА Новости, 29.02.2024
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05:06 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/sanktsii-1930113347.html
Экс-член совета МВФ рассказал, почему санкции США не снижают доходы России
Экс-член совета МВФ рассказал, почему санкции США не снижают доходы России - РИА Новости, 29.02.2024
Экс-член совета МВФ рассказал, почему санкции США не снижают доходы России
Попытки США ограничить доходы России от поставок энергоресурсов на мировой рынок не приносят результата благодаря странам, готовым бросить вызов усилиям... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T05:06
2024-02-29T05:06
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Попытки США ограничить доходы России от поставок энергоресурсов на мировой рынок не приносят результата благодаря странам, готовым бросить вызов усилиям Вашингтона, включая Китай и Индию, заявил РИА Новости бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари. "Китай и Индия - это две страны, которым необходимы нефть и газ, это крупные государства, готовые бросить вызов вторичным санкциям США", - сообщил он агентству. По оценкам Аскари, пока стоимость энергоресурсов остается приемлемой для этих стран и власти осознают неготовность США применять к ним санкции за импорт российских энергоносителей, поставки в них будут продолжаться. Эксперт добавил, что Россия также адаптировалась к введенным против нее ограничениям, научившись наилучшим образом обходить санкции Запада. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, сша, индия, мвф, евросоюз, в мире
Россия, США, Индия, МВФ, Евросоюз, В мире
Экс-член совета МВФ рассказал, почему санкции США не снижают доходы России

Экс-член совета МВФ: попытки США ограничить доходы России не приносят результата

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Попытки США ограничить доходы России от поставок энергоресурсов на мировой рынок не приносят результата благодаря странам, готовым бросить вызов усилиям Вашингтона, включая Китай и Индию, заявил РИА Новости бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари.
«
"Китай и Индия - это две страны, которым необходимы нефть и газ, это крупные государства, готовые бросить вызов вторичным санкциям США", - сообщил он агентству.
По оценкам Аскари, пока стоимость энергоресурсов остается приемлемой для этих стран и власти осознают неготовность США применять к ним санкции за импорт российских энергоносителей, поставки в них будут продолжаться.
Эксперт добавил, что Россия также адаптировалась к введенным против нее ограничениям, научившись наилучшим образом обходить санкции Запада.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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