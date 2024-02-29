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Отечественный авиапарк надо пополнять российскими самолетами, заявил Путин
Отечественный авиапарк надо пополнять российскими самолетами, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Отечественный авиапарк надо пополнять российскими самолетами, заявил Путин
Воздушный парк российских авиакомпаний необходимо обновить за счет отечественных самолетов, которые должны отвечать всем современным требованиям, заявил... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:07
2024-02-29T14:07
2024-02-29T14:39
экономика
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Воздушный парк российских авиакомпаний необходимо обновить за счет отечественных самолетов, которые должны отвечать всем современным требованиям, заявил президент РФ Владимир Путин."Предстоит обновить и воздушный парк наших авиакомпаний за счет собственных, отечественных самолетов. Они должны отвечать всем современным требованиям по качеству, удобству и безопасности. Сложная задача – покупали слишком много за границей авиационного транспорта, а свое производство не развивали", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Экономика, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Отечественный авиапарк надо пополнять российскими самолетами, заявил Путин
Путин: авиапарк отечественных компаний надо пополнять российскими самолетами