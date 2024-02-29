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Отечественный авиапарк надо пополнять российскими самолетами, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
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14:07 29.02.2024 (обновлено: 14:39 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/samolety-1930242378.html
Отечественный авиапарк надо пополнять российскими самолетами, заявил Путин
Отечественный авиапарк надо пополнять российскими самолетами, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Отечественный авиапарк надо пополнять российскими самолетами, заявил Путин
Воздушный парк российских авиакомпаний необходимо обновить за счет отечественных самолетов, которые должны отвечать всем современным требованиям, заявил... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:07
2024-02-29T14:39
экономика
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Воздушный парк российских авиакомпаний необходимо обновить за счет отечественных самолетов, которые должны отвечать всем современным требованиям, заявил президент РФ Владимир Путин."Предстоит обновить и воздушный парк наших авиакомпаний за счет собственных, отечественных самолетов. Они должны отвечать всем современным требованиям по качеству, удобству и безопасности. Сложная задача – покупали слишком много за границей авиационного транспорта, а свое производство не развивали", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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экономика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Экономика, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Отечественный авиапарк надо пополнять российскими самолетами, заявил Путин

Путин: авиапарк отечественных компаний надо пополнять российскими самолетами

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолёт
Самолёт - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Воздушный парк российских авиакомпаний необходимо обновить за счет отечественных самолетов, которые должны отвечать всем современным требованиям, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Предстоит обновить и воздушный парк наших авиакомпаний за счет собственных, отечественных самолетов. Они должны отвечать всем современным требованиям по качеству, удобству и безопасности. Сложная задача – покупали слишком много за границей авиационного транспорта, а свое производство не развивали", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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